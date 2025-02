W 2024 roku depozyty bieżące Polaków wzrosły o ponad 100 mld zł

Czytaj więcej Oszczędzanie Banki przewidują spadek stóp NBP i tną oprocentowania lokat Konsumpcja wciąż rozczarowuje, tymczasem zanosi się na to, że płace w 2025 r. nie będą rosły już tak szybko jak w roku minionym. Czy to przeszkodzi Polakom w oszczędzaniu, tym bardziej że nie sprzyjają temu oprocentowania depozytów?

Ciekawe będą dane za miesiące ferii zimowych. Jak wynika z badania organizacji Visa, prawie trzy czwarte Polaków planuje spędzić wakacje zimowe w kraju, a połowa respondentów zamierza wydawać podczas zimowego urlopu średnio od 150 do 399 zł dziennie na osobę. Czy odbije się to na dynamice depozytów? Tu duże znaczenie ma inflacja. Według ekonomistów BNP Paribas w najbliższych miesiącach wytracająca impet dynamika płac walnie przyczyni się do wyhamowania inflacji w kierunku wynoszącego 2,5 proc. celu NBP. – Szacujemy, że na koniec roku inflacja bazowa (bez energii, paliw i żywności) znajdzie się w ok. +3 proc. r./r. (wobec 4 proc. obecnie) – stwierdzili. Może to oznaczać niższe ceny w sklepach i większą chęć do zakupów.