Szybciej i więcej. Karol Nawrocki chce zmian w budowie CPK

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas wizyty w Kaliszu
Pierwszym polem starcia prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska będzie Centralny Port Komunikacyjny. Ten sztandarowy projekt uruchomiony przez PiS, obecnie zmieniony, zwłaszcza w komponencie kolejowym, był już orężem w wyborach parlamentarnych 2023 r. i wciąż budzi społeczne emocje. Nic dziwnego, że teraz sięga po niego Nawrocki, który zapowiedział złożenie w Sejmie projektu ustawy. Byłaby powrotem – jak stwierdził – do „tradycyjnego kształtu” CPK. – Byśmy znaleźli swoje gospodarcze koło zamachowe na kolejne dekady, które pozwoli nam się rozwijać – powiedział podczas zaprzysiężenia w Sejmie.
Szefowa MFiPR Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała wprowadzenie CPK na GPW lub emisję obligacji CPK oraz finansowanie budowy elektrowni jądrowej przez spółki skarbu państwa w zamian za tańszy prąd. W przypadku tego drugiego projektu to tzw. model spółdzielczy, kiedyś rozważany przez polski rząd.
Spółka coraz mocniej wchodzi w zbrojeniówkę, a kurs kontynuuje odrabianie zeszłorocznych strat.
Według biegłego rewidenta to m.in. efekt spadku przewozów, utraty części klientów w następstwie koncentracji na przewozach węgla, wzrostu kosztów oraz przeinwestowania. Co więcej, z najnowszych danych wynika, że spółka nadal traci udziały w rynku.
Zarząd PKP Cargo chce m.in. aby wynagrodzenie zasadnicze i premia były powiązane z wynikami pracy. W tej sprawie trwają ostatnie rozmowy ze związkami zawodowymi. Brak porozumienia będzie oznaczał w tym roku zwolnienie z pracy do 765 osób.
Strategia pozwala nam wyjść poza horyzont otwarcia lotniska i uruchomienia szybkiej kolei. Myślimy już o przyszłości. Chcemy rozwijać kompetencje, aby w perspektywie realizować również inne duże inwestycje infrastrukturalne – mówi Filip Czernicki, prezes CPK.
Zależna od Orlenu firma w biznesie intermodalnym pozyskuje nowe kontrakty oraz realizuje przewozy w ramach zasobów i kompetencji. Na razie nie planuje inwestycji w tym obszarze. Istotnego ożywienia spodziewa się dopiero po 2030 r.