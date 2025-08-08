Szybciej i więcej. Karol Nawrocki chce zmian w budowie CPK

Pierwszym polem starcia prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska będzie Centralny Port Komunikacyjny. Ten sztandarowy projekt uruchomiony przez PiS, obecnie zmieniony, zwłaszcza w komponencie kolejowym, był już orężem w wyborach parlamentarnych 2023 r. i wciąż budzi społeczne emocje. Nic dziwnego, że teraz sięga po niego Nawrocki, który zapowiedział złożenie w Sejmie projektu ustawy. Byłaby powrotem – jak stwierdził – do „tradycyjnego kształtu” CPK. – Byśmy znaleźli swoje gospodarcze koło zamachowe na kolejne dekady, które pozwoli nam się rozwijać – powiedział podczas zaprzysiężenia w Sejmie.