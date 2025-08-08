Warunki do realizacji transakcji są wyjątkowo sprzyjające

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Po kilku latach stagnacji polski rynek kapitałowy znów nabiera rozpędu. Tylko od początku 2025 roku na głównym rynku GPW przeprowadzono już 14 transakcji, co – przy utrzymaniu obecnego tempa – może zwiastować rekordowy rok. Giełda, mówiąc krótko, znów jest „na tak”. W końcu trwa hossa, a indeks WIG urósł ponad 36 proc. Ponadto wiele wskazuje, że 2026 będzie jeszcze lepszy – liczba chętnych spółek do przeprowadzenia IPO, SPO czy ABB jest naprawdę długa i obejmuje bardzo różnorodne sektory. Dobrze przyjęty debiut Diagnostyki na początku roku wyraźnie poprawił nastroje inwestorów i zadziałał jak punkt zwrotny. Nastawienie do polskiego rynku nie tylko się poprawiło – ono się zasadniczo odwróciło w stosunku do ostatnich lat. Widać to po wynikach głównych indeksów, które zachowują się znacznie lepiej niż rynki regionu. Dobrze radzi sobie również polska gospodarka – a to oznacza większe zyski spółek, wysokie dywidendy, które wracają do funduszy i muszą zostać reinwestowane. Do tego dochodzą spadające rentowności obligacji oraz rosnąca płynność po stronie inwestorów instytucjonalnych. Warunki do realizacji transakcji są dziś wyjątkowo sprzyjające. Widać również wyraźne zmiany w nastawieniu inwestorów prywatnych – w szczególności family offices, czyli struktur zarządzających majątkiem zbudowanym przez pierwsze pokolenie przedsiębiorców, często już po udanych exitach z biznesów rodzinnych. Coraz częściej to właśnie kolejne pokolenia właścicieli wykazują chęć bardziej świadomego i strategicznego zarządzania majątkiem – w tym reinwestowania go nie tylko w aktywa prywatne, ale również na rynku publicznym. Ich obecność była już widoczna przy największych transakcjach tego roku – ale to właśnie w średnich spółkach mogą w przyszłości odegrać kluczową rolę. Średnie, ambitne spółki technologiczne i wzrostowe potrzebują kapitału rozumiejącego ich specyfikę, a krajowy inwestor prywatny jest tu często lepszym partnerem niż fundusz globalny. Jeśli ten trend się utrzyma, możemy spodziewać się większej liczby debiutów w obszarze, który przez lata pozostawał niedoinwestowany.
Wysyp transakcji ABB i SPO, a także spodziewane ożywienie na rynku IPO powodują, że w firmach inwestycyjnych ruch, jakiego nie widziano od dawna. W kolejnych miesiącach może dojść do prawdziwego starcia tytanów. Czy dla każdego wystarczy miejsca?
Grzegorz Zawada stanął na czele nowo powstającego biura maklerskiego VeloBanku. W pierwszej kolejności chce się ono skupić na klientach indywidualnych, zwłaszcza private bankingu.
BM mBanku w ramach aplikacji eMakler dodało nową funkcjonalność. Mowa o "Pierwszych krokach inwestora", które mają ułatwić klientom oswajanie się ze światem inwestycji.
Temat włamań na rachunki klientów XTB ma ciąg dalszy. Broker zapowiedział rekompensaty dla poszkodowanych klientów.
W III kwartale nasz dział technologiczny skupia się przede wszystkim na aspektach związanych z bezpieczeństwem, gdyż jest ono kluczowym elementem – mówi Omar Arnaout, prezes XTB.
Łukasz Rudnik, który od listopada 2024 r. był analitykiem inwestycyjnym Juroszek Holding, wraca do Trigon DM.