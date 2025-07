Niemal połowie Polaków pensja nie wystarcza na oszczędzanie

Czytaj więcej Oszczędzanie Banki wciąż znajdują się na celowniku cyberprzestępców W czerwcu analitycy CSIRT KNF zgłosili do blokady 196 fałszywych profili (189 w maju), które publikowały reklamy fałszywych inwestycji. Po kliknięciu w reklamę ofiara trafiała na stronę, na której wymagane było dokonanie rzekomej rejestracji. Dane pozyskane przez cyberprzestępców umożliwiały im nawiązanie kontaktu z ofiarą, a w kolejnym kroku kradzież jej środków. Cyberprzestępcy, aby wzmocnić prowadzoną grę psychologiczną, podszywali się m.in. pod GovTech Polska.

Co pomoże w oszczędzaniu

Na pewno spadająca inflacja. Tylko jaki to będzie spadek i kiedy? Jak piszą ekonomiści mBanku, nie ma powodu, aby wyrokować o zakończeniu procesu powrotu inflacji do celu NBP. – Kropkę nad "i" postawi baza statystyczna, która obniży inflację do okolic 3 proc. w lipcu. Duża szansa na 2,5 proc. pod koniec roku – stwierdzają.

– To ostatni miesiąc z inflacją przekraczającą przedział wahań od celu (1,5-3,5 proc. r/r) – już w lipcu inflacja z przytupem spadnie poniżej 3 proc. r/r. – prognozują ekonomiści PKO BP.

Ekonomiści Banku Pekao zwracają uwagę, że inflacja usług przyspieszyła w czerwcu do 6,3 proc. r/r przy spadku inflacji towarów do 3,2 proc. – Nie jest to jednak powód do obaw. Jednorazowo w tym samym czasie wzrosły ceny pojedynczych usług, które potrafią skokowo zaskakiwać (bilety lotnicze +15,3 proc. m/m w czerwcu, usługi telekomunikacyjne +0,8 proc.). Tylko te dwie kategorie podbiły inflację bazową o ponad 0,1 pkt proc. – zauważają.

– Powyższe blednie na znaczeniu, gdy wiemy, że już w lipcu inflacja CPI runie w dół, poniżej 3 proc. r/r. To oraz ulotnienie kolejnych zagrożeń inflacyjnych (m. in. zapowiedzi rządowe o przedłużeniu mrożenia cen energii elektrycznej dla gosp. domowych) skłonią RPP do kolejnych obniżek stóp, co najmniej o 25 pb już we wrześniu. Cięcie zobaczymy prawdopodobnie także w IV kwartale, a referencyjna stopa obniży się na koniec roku do 4,50 proc. – przewidują.

A to z kolei w oszczędzaniu nie pomoże. Spadające stopy oficjalne oznaczają obniżanie przez banki oprocentowania depozytów. Dwie tegoroczne obniżki już przyspieszyły ten trend, a teraz banki szykują się do następnych. Może to oznaczać dalsze zmniejszenie zainteresowania lokatami terminowymi na korzyść kont oszczędnościowych. W ciagu pięciu miesięcy tego roku wartość depozytów bieżącycyh (w tym kont oszczędnościowych) wzrosła o 38,9 mld zł, a lokat – o niecałe 10,5 mld zł.