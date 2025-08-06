Moim zdaniem, na rynku mieszkaniowym będzie teraz stabilizacja, wynikająca z tego, że mamy dużą nadpodaż lokali. Popyt się już obudził, a podaż jest zastopowana, bo nie ma nowych inwestycji deweloperskich. Firmy występują o mniejszą liczbę pozwoleń i uruchamiają mniej budów. W związku z tym za moment oferta zacznie się obniżać, a popyt będzie rosnąć z uwagi na kolejne obniżki stóp. Znowu będzie sytuacja, że będzie popyt, ale nie będzie odpowiedniej podaży. Dlatego prawdopodobnie w II kwartale 2026 r. będziemy mieli powtórkę z historii, czyli pewnie wzrost cen mieszkań.

To oznacza, że teraz jest najlepszy moment na zakup mieszkania? Analitycy wskazują, że część popytu się dalej wstrzymuje, bo część osób czeka na ziszczenie się tych oczekiwanych obniżek stóp procentowych – a wiemy, że prezes NBP jest bardzo kapryśny, jeśli chodzi o dawanie sygnałów. Część mimo wszystko czeka jednak na jakiś spadek cen, skoro oferta jest rekordowa na rynku pierwotnym i wtórnym.

Jak popatrzymy choćby na kwotowania kontraktów na przyszłą stopę procentową, to jednak rynek gra pod obniżki stóp, a z mojego ponad 30-letniego doświadczenia wynika, że rzadko kiedy rynek się myli i gra przeciwko rynkowi nie jest właściwą strategią.

Mówiąc o ofercie, musimy rozróżnić rynek pierwotny i wtórny. Na pierwotnym rzeczywiście są miasta, gdzie wyprzedaż oferty zajęłaby 6-7 kwartałów i można mówić tam o nadpodaży. Jednak w tych miastach działają silni deweloperzy, którzy przyjęli strategię „czekaj i obserwuj”. Wcale nie obniżają cen, bo wiedzą, że okienko sprzedażowe za moment, za pół roku, znowu się otworzy. Firmy są na tyle silne finansowo, że są w stanie funkcjonować przy braku dużej sprzedaży. Mamy raczej stabilizację cen, ewentualnie promocje. Nikt nie używa słowa „obniżka”, bo to źle działa. Jak raz zaczniemy, to potencjalni nabywcy oczekiwaliby kolejnych obniżek i wciąż wstrzymywali decyzje o zakupie.

Na rynku wtórnym za podaż odpowiadają osoby fizyczne. Kowalscy bardzo często nie są w stanie tak długo utrzymywać oferty na rynku z określoną ceną, bo mają pewne potrzeby – chcą kupić większe mieszkanie itd. Są pod presją czasu. Decydującym czynnikiem jest czas, a to wymaga płynności – a żeby była płynność, to trzeba obniżać ceny. I rzeczywiście na rynku wtórnym mamy tendencję obniżania cen: ceny transakcji są niższe niż ofert.

Bardzo często pojawiają się pytania, jaka kwota podawana przez BIK przypada na kredyty na zakup mieszkań, a jaka na refinansowanie...

W raporcie podsumowującym sytuację po I połowie br. pierwszy raz podaliśmy te dane. Około 10 proc. to refinansowanie i właściwie od trzech lat taki udział kredytów konsolidacyjnych w akcji kredytowej się utrzymuje.