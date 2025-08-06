W programie prowadzonym przez Adama Roguskiego udział wziął Waldemar Rogowski, główny analityk grupy BIK, profesor SGH.
Pytanie, czy w ogóle był kryzys na rynku kredytów mieszkaniowych. Ja mówiłem raczej o stabilizacji. Kryzys mieliśmy w 2022 r., kiedy sprzedawano kredyty o wartości 2 mld zł miesięcznie (w II połowie 2024 r., czyli już bez wpływu „Bk” 6,7 mld zł, a w czerwcu br. 8,3 mld zł – red.).
Głównym czynnikiem kształtującym rynek kredytowy w Polsce ogółem jest oczywiście poziom stóp procentowych. Dwie obniżki – majowa i lipcowa, z 5,75 do 5 proc. – a przede wszystkim oczekiwania uczestników rynku, że będą kolejne cięcia – to punkt zwrotny. W moim scenariuszu bazowym przyjmuję jeszcze dwie obniżki stóp przez Radę Polityki Pieniężnej w tym roku, po 0,25 pkt proc. Czyli w grudniu, według mojego scenariusza powinniśmy mieć główną stopę na poziomie 4,5 proc., a WIBOR 4,7-4,8 proc.
Obniżki stóp procentowych to jeden z czynników decydujących o tym, że rynek rzeczywiście się budzi. Jest także drugi niezmiernie ważny czynnik, który wpływa na zdolność kredytową i na dostępność kredytu mieszkaniowego. To oczywiście płace. Wynagrodzenia rosną nie tylko nominalnie, ale i realnie.
Moim zdaniem, na rynku mieszkaniowym będzie teraz stabilizacja, wynikająca z tego, że mamy dużą nadpodaż lokali. Popyt się już obudził, a podaż jest zastopowana, bo nie ma nowych inwestycji deweloperskich. Firmy występują o mniejszą liczbę pozwoleń i uruchamiają mniej budów. W związku z tym za moment oferta zacznie się obniżać, a popyt będzie rosnąć z uwagi na kolejne obniżki stóp. Znowu będzie sytuacja, że będzie popyt, ale nie będzie odpowiedniej podaży. Dlatego prawdopodobnie w II kwartale 2026 r. będziemy mieli powtórkę z historii, czyli pewnie wzrost cen mieszkań.
Jak popatrzymy choćby na kwotowania kontraktów na przyszłą stopę procentową, to jednak rynek gra pod obniżki stóp, a z mojego ponad 30-letniego doświadczenia wynika, że rzadko kiedy rynek się myli i gra przeciwko rynkowi nie jest właściwą strategią.
Mówiąc o ofercie, musimy rozróżnić rynek pierwotny i wtórny. Na pierwotnym rzeczywiście są miasta, gdzie wyprzedaż oferty zajęłaby 6-7 kwartałów i można mówić tam o nadpodaży. Jednak w tych miastach działają silni deweloperzy, którzy przyjęli strategię „czekaj i obserwuj”. Wcale nie obniżają cen, bo wiedzą, że okienko sprzedażowe za moment, za pół roku, znowu się otworzy. Firmy są na tyle silne finansowo, że są w stanie funkcjonować przy braku dużej sprzedaży. Mamy raczej stabilizację cen, ewentualnie promocje. Nikt nie używa słowa „obniżka”, bo to źle działa. Jak raz zaczniemy, to potencjalni nabywcy oczekiwaliby kolejnych obniżek i wciąż wstrzymywali decyzje o zakupie.
Na rynku wtórnym za podaż odpowiadają osoby fizyczne. Kowalscy bardzo często nie są w stanie tak długo utrzymywać oferty na rynku z określoną ceną, bo mają pewne potrzeby – chcą kupić większe mieszkanie itd. Są pod presją czasu. Decydującym czynnikiem jest czas, a to wymaga płynności – a żeby była płynność, to trzeba obniżać ceny. I rzeczywiście na rynku wtórnym mamy tendencję obniżania cen: ceny transakcji są niższe niż ofert.
Analitycy Grupy BIK zakładają jeszcze dwie obniżki stóp w tym roku, w sumie do 4,5 proc. Będzie to główne paliwo poprawy popytu na kredyty i mieszkania. W I połowie roku wartość udzielonych pożyczek to 45,9 mld zł, z czego 3,6 mld zł cudzoziemcom.
W raporcie podsumowującym sytuację po I połowie br. pierwszy raz podaliśmy te dane. Około 10 proc. to refinansowanie i właściwie od trzech lat taki udział kredytów konsolidacyjnych w akcji kredytowej się utrzymuje.
Nie ukrywam, że kiedy rzeczywiście stopy jeszcze bardziej spadną, to osoby, które mają kredyt z czasowo stałą stopą na poziomie 8-8,5 proc. w skali roku zadadzą sobie pytanie, dlaczego nie mogą mieć kredytu na 4 proc. No właśnie dlatego, że kredyt ze stałą stopą to forma polisy. Zawsze powtarzam, że rynek ma dwie twarze: uśmiechniętą, kiedy stopy spadają – wtedy wszyscy chcą mieć kredyty ze zmienną stopą, by korzystać z obniżek, oraz smutną, kiedy stopy idą w górę – i wtedy wszyscy chcą mieć kredyt ze stałą stopą, chroniący przed wzrostem rat. Kredytobiorcy zawsze chcą być po tej korzystnej stronie rynku, oczekują programów pomocowych, wakacji kredytowych.
Ja powtarzam: dla gospodarstw domowych jedynym rozwiązaniem jest stała stopa procentowa jako polisa bezpieczeństwa. Tak, przy spadających stopach nie będę beneficjentem spadków, ale przede wszystkim nie będę narażony na ogromny stres finansowy i psychiczny w momencie, kiedy stopy zaczną rosnąć. Pamiętajmy, że gospodarka jest cykliczna i polityka pieniężna też. Chociaż prezes Glapiński o tym głośno nie mówi, to chyba jednak jesteśmy już na początku nowego cyklu, czyli obniżek. Może jednak zawsze dojść do jakichś zdarzeń zewnętrznych, które spowodują wzrost stóp. Zresztą, zgodnie z cyklem, te stopy i tak wzrosną za jakiś czas.
Największą dynamikę akcji kredytowej widzimy w tym segmencie. Jedna trzecia akcji kredytowej przypada na osoby mieszkające w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, a tam ceny nieruchomości są najwyższe i trzeba zaciągać większe pożyczki. To tam są również najwyższe wynagrodzenia i większa zdolność kredytowa.