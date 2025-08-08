XTB po raz kolejny pozostawiło konkurencję w pokonanym polu. Warto także zwrócić uwagę, że lipcowy wynik zanotowany przez XTB jest lepszy od tych, jakie spółka notowała w poprzednich miesiącach. W czerwcu XTB pozyskało prawie 26,5 tys. kont. W maju było to 27,1 tys., a w kwietniu 25,4 tys.

Patrząc więc na lipcowy wynik (35,2 tys.) można powiedzieć, że broker drugie półrocze zaczął od mocnego uderzenia. Jak wskazywał niedawno w Parkiet TV Omar Arnaout, dotyczy to nie tylko rynku polskiego. – W lipcu, w momencie publikacji naszych wyników pozyskaliśmy już ponad 60 tys. nowych rachunków (na wszystkich rynkach – red.), a w zeszłym roku w lipcu pozyskaliśmy około 36 tys. nowych klientów. XTB zajęło około 20 lat, by pozyskać pierwszy milion klientów. Jeżeli teraz byśmy pomnożyli przez dwa wynik, który uzyskaliśmy w pierwszym półroczu, to oznaczałoby to, że w tym roku dołączy do nas od 700 do 800 tys. nowych klientów. W rok zaczynamy się zbliżać do tego, co udało się nam zrobić przez ostatnie 20 lat – mówi Arnaout.

XTB odjeżdża coraz dalej

Tradycyjnie też wynik XTB wyraźnie odstaje od reszty stawki. Drugi wynik pod względem wielkości przyrostu rachunków w lipcu zanotowało BM mBanku z wynikiem 2,4 tys. W BM PKO BP liczba kont wzrosła o 1,1 tys.