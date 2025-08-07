Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Prezydent Donald Trump
– Banki mocno mnie dyskryminowały – stwierdził prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla CNBC. Wymienił też nazwy dwóch pożyczkodawców, których działania uznał za dyskryminujące. Przypomniał, że JPMorgan Chase nakazał jego spółkom w ciągu 20 dni zamknąć konta, które one posiadały w tym banku „od dekad”. Bank of America nie chciał natomiast przyjąć depozytu przekraczającego 1 mld USD. Trump nie sprecyzował, kiedy się to wydarzyło, ale najprawdopodobniej do zdarzeń tych doszło, po tym, jak w styczniu 2020 r. zakończyła się pierwsza kadencja Trumpa i był on celem wielu śledztw federalnych. – Myślę, że regulatorom bankowym nakazano, by robili wszystko, by zniszczyć Trumpa – dodał prezydent USA.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Akcje wehikułu inwestycyjnego stworzonego przez jednego z największych guru inwestorów giełdowych radziły sobie w ostatnich trzech miesiącach najgorzej od czasu wczesnego etapu pandemii.
Wzrost sprzedaży detalicznej wzmacnia przekonanie, że strefa euro pozostaje odporna na niepewność handlową dzięki ożywieniu konsumpcji krajowej.
Czołowa spółka analizująca dane może się pochwalić wzrostem cen akcji przez ostatnie 12 miesięcy o prawie 570 proc. Kolejny jej dyrektor został miliarderem.
Chińskie władze dostrzegają niebezpieczeństwo tego, że wojna cenowa w sektorze nowoczesnych technologii może sprzyjać zagrożeniu, jakim jest deflacja.
Według Światowej Rady Złota zużycie kruszcu w elektronice szacuje się obecnie na 250–350 ton rocznie. Mimo starań producentów, by ograniczyć zużycie złota lub zastąpić je srebrem czy miedzią, dalsza optymalizacja bez utraty wydajności staje się coraz trudniejsza.
Analitycy Goldmana Sachsa wskazują, że na rynku obligacji korporacyjnych panuje zbyt duże zadowolenie wśród inwestorów.