– Banki mocno mnie dyskryminowały – stwierdził prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla CNBC. Wymienił też nazwy dwóch pożyczkodawców, których działania uznał za dyskryminujące. Przypomniał, że JPMorgan Chase nakazał jego spółkom w ciągu 20 dni zamknąć konta, które one posiadały w tym banku „od dekad”. Bank of America nie chciał natomiast przyjąć depozytu przekraczającego 1 mld USD. Trump nie sprecyzował, kiedy się to wydarzyło, ale najprawdopodobniej do zdarzeń tych doszło, po tym, jak w styczniu 2020 r. zakończyła się pierwsza kadencja Trumpa i był on celem wielu śledztw federalnych. – Myślę, że regulatorom bankowym nakazano, by robili wszystko, by zniszczyć Trumpa – dodał prezydent USA.