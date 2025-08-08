PCF potrzebuje pieniędzy

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Sebastian Wojciechowski, prezes PCF Group
Akcje PCF Group w czwartek mocno traciły na wartości. Po południu kurs spadał o 7 proc. do 5,11 zł. Była to reakcja na zapowiedź rozpoczęcie budowania księgi popytu. Chodzi o ofertę do 6 670 000 akcji serii H (kapitał zakładowy studia dzieli się obecnie na 35 940 271 walorów).
Celem jest pozyskanie środków w wysokości około 20 mln zł, w ramach jednej lub wielu emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Zdaniem zarządu to - po uwzględnieniu podjętych działań restrukturyzacyjnych oraz zawartych kontraktach - pozwoli na ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki oraz zapewnienie jej niezbędnego kapitału obrotowego.
Trwają prace nad założeniami do polskiej polityki kwantowej. Dokument jest na etapie wewnętrznych konsultacji, a jego publikację planujemy w sierpniu - poinformował nas resort cyfryzacji.
Choć firmy deklarują gotowość do automatyzacji, a menedżerowie snują ambitne wizje o adaptacji sztucznej inteligencji, to z najnowszych danych rysuje się mało optymistyczny obraz. Do zdigitalizowania rodzimego biznesu wciąż daleka droga.
Palo Alto Networks prognozuje, że w 2026 r. już 15 mld nowych i istniejących urządzeń przemysłowych na świecie będzie połączonych w sieci 5G, a wykorzystanie tzw. technologii operacyjnych (OT) wzrośnie do 2030 r. o 400 proc.
Walne zgromadzenie wspólników Telewizji Polsat wraca do punktu „odwołanie prezesa”. Orężem jego przeciwników miał być raport wewnętrznej komisji, ale zarząd Cyfrowego Polsatu wydał właśnie o dokumencie miażdżącą opinię.
PCF rozpoczęło budowę księgi popytu. Chce sprzedać do 6 670 000 akcji. Potrzebuje 20 mln zł. Kurs studia jest o 90 proc. niżej niż w IPO.
Instytucje finansujące grupę Cyfrowy Polsat chcą spotkać się z Zygmuntem Solorzem. Wstrzymują się z decyzjami o nowych kredytach dla grupy – wynika z naszych informacji i lektury pisma miliardera.