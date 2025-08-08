PCF potrzebuje pieniędzy

Akcje PCF Group w czwartek mocno traciły na wartości. Po południu kurs spadał o 7 proc. do 5,11 zł. Była to reakcja na zapowiedź rozpoczęcie budowania księgi popytu. Chodzi o ofertę do 6 670 000 akcji serii H (kapitał zakładowy studia dzieli się obecnie na 35 940 271 walorów).

Celem jest pozyskanie środków w wysokości około 20 mln zł, w ramach jednej lub wielu emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Zdaniem zarządu to - po uwzględnieniu podjętych działań restrukturyzacyjnych oraz zawartych kontraktach - pozwoli na ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki oraz zapewnienie jej niezbędnego kapitału obrotowego.