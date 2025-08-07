Firmy
Notowania

Transakcje insiderów pod lupą. Które spółki znalazły się na celowniku?

W ostatnim miesiącu po stronie sprzedających akcje notowane na GPW pojawiła się część głównych akcjonariuszy i osób ze ścisłego kierownictwa giełdowych spółek, co przełożyło się na kilka sporych transakcji. Kto był aktywny na rynku?

Publikacja: 07.08.2025 06:00

Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski

Jacek Mysior

Mimo trwających wakacji insiderzy nie próżnowali w lipcu i pierwszych dniach sierpnia, co przyniosło kilka znaczących transakcji na warszawskiej giełdzie. Z komunikatów publikowanych przez spółki wynika, że menedżerowie mający dostęp do informacji poufnych nieco chętniej pozbywali się akcji firm, z którymi są powiązani. Takie wnioski można wyciągnąć, przynajmniej jeśli chodzi o największe transakcje, które przeprowadzono w ostatnim czasie.

