Transakcje insiderów pod lupą. Które spółki znalazły się na celowniku?

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Mimo trwających wakacji insiderzy nie próżnowali w lipcu i pierwszych dniach sierpnia, co przyniosło kilka znaczących transakcji na warszawskiej giełdzie. Z komunikatów publikowanych przez spółki wynika, że menedżerowie mający dostęp do informacji poufnych nieco chętniej pozbywali się akcji firm, z którymi są powiązani. Takie wnioski można wyciągnąć, przynajmniej jeśli chodzi o największe transakcje, które przeprowadzono w ostatnim czasie.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
W końcówce środowej sesji inwestorzy ruszyli do zakupów akcji Lubawy, co przełożyło się na 6 proc. wzrostu kursu i dużo wyższy niż zwykle obrót. Przekonały ich rewelacyjne wstępne wyniki finansowe spółki.
Zarząd Elektrimu opublikował ogłoszenie cypryjskiej spółki Stasalco o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, które zdecydować ma o zmianach w radzie nadzorczej. Nie odbędzie się ono w słynnej siedzibie.
We wtorek po południu pojawiły się kolejne pozytywne informacje ze spółki, które zachęciły inwestorów do zakupów jej akcji.
Liczba spółek wycofanych w 2025 r. z obrotu będzie wyższa niż w 2024 r. W kolejce do delisingu czeka EMC Instytut Medyczny. Za nim ustawiają się kolejni.
Krótko po starcie wtorkowej sesji akcje Zrembu-Chojnice znalazły się na celowniku kupujących. Spółka pochwaliła się kolejnymi zleceniami na specjalistyczne kontenery na rynku niemieckim.
Zgodnie z najnowszą deklaracją wezwanie potrwa do 12 września. Wydłużony termin na składanie zapisów wynika z konieczności otrzymania zgody na przejęcie od UOKiK. W wezwaniu nie zmienia się za to cena ustalona na 3,6 zł.