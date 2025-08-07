Transakcje insiderów pod lupą. Które spółki znalazły się na celowniku?

Mimo trwających wakacji insiderzy nie próżnowali w lipcu i pierwszych dniach sierpnia, co przyniosło kilka znaczących transakcji na warszawskiej giełdzie. Z komunikatów publikowanych przez spółki wynika, że menedżerowie mający dostęp do informacji poufnych nieco chętniej pozbywali się akcji firm, z którymi są powiązani. Takie wnioski można wyciągnąć, przynajmniej jeśli chodzi o największe transakcje, które przeprowadzono w ostatnim czasie.