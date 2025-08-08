„Pancerz podatkowy" Nawrockiego. Ile to będzie kosztować?

Patrząc z punktu widzenia konsumentów, niższy VAT oznacza niższe ceny wielu produktów i usług i niższe wydatki. Obecnie stawką 23 proc. objętych jest duża grupa towarów, choćby takie jak sprzęt AGD i RTV, odzież, kosmetyki, samochody, także paliwa, energia elektryczna czy usługi telekomunikacyjne. Warto dodać, że podstawowa stawka VAT została „tymczasowo” podwyższona do 23 proc. (z 22 proc.) w 2011 r.

Zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci

Pomysł wprowadzenia zerowego PIT dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci wydaje się najbardziej kosztowny, choć wyliczenia co do skutków budżetowych są bardzo różne. Jak podaje portal Money.pl, według ekspertów Karola Nawrockiego ubytki w budżecie z tytułu tej ulgi podatkowej mogą sięgnąć ok. 13 mld, a według ekspertów MF – nawet 29 mld zł.

Tak duże rozbieżności mogą wynikać z przyjętych założeń do szczegółów rozwiązań. Przykładowo, jeśli to zwolnienie miałoby objąć tylko podatników w pierwszym progu podatkowym, koszty zapewne byłyby mniejsze (jeśli wszystkich, w tym tych najbogatszych, osiągających milionowe dochody – zapewne większe).

Kto mógłby skorzystać? Z naszych szacunków wynika, że nawet 1,86 mln rodzin (a jeśli rodzinę tworzą dwie osoby dorosłe i każdemu miałaby przysługiwać ulga – ponad 3,6 mln podatników). Liczbę rodzin z dwójką dzieci można szacować bowiem na ok. 1,6 mln, a z trójką dzieci – na ok. 0,27 mln. Trzeba przy tym dodać, że zerowym PIT już obecnie objęte są rodziny z czwórką pociech i więcej, a także osoby młode – do 26 roku życia.

Podwyżka drugiego progu w PIT do 140 tys. zł

Z zerowym podatkiem dla rodzin z dziećmi ściśle wiąże się też druga propozycja nowego prezydenta jeśli chodzi o zmiany w systemie PIT, czyli podniesienie drugiego progu podatkowego z obecnych 120 tys. zł do 140 tys. zł. Koszty tego rozwiązania firma Colliers oszacowała na ok. 8,5 mld zł rocznie.