„Pancerz podatkowy" Nawrockiego. Ile to będzie kosztować?

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas wizyty w Kaliszu
W piątek prezydent Karol Nawrocki zaprezentuje jeden z projektów ustaw wchodzący w skład „pancerza podatkowego” – zapowiada rzecznik nowego prezydenta Rafał Leśkiewicz. Prawdopodobnie będzie to propozycja obniżki stawki VAT 23 do 22 proc. lub wprowadzenia zerowego PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci.
„Pancerz podatkowy”, promowany przez Karola Nawrockiego jeszcze podczas kampanii wyborczej, ma być swoistą tarczą chroniącą Polaków przed wysokimi daninami. Pakiet proponowanych zmian obejmuje tu (oprócz zmian w VAT i ulgi dla rodzin) również podniesienie progu podatkowego w PIT do 140 tys., likwidację podatku Belki i kwotową waloryzację emerytur. Sprawdzamy, jakie koszty dla finansów publicznych może oznaczać realizacja tych propozycji.
Choć obniżka podstawowej stawki VAT o 1 pkt proc. nie wydaje się radykalną zmianą, dla budżetu państwa oznaczałoby spory ubytek dochodów. O ile? Jeszcze w 2022 r. ówczesne Ministerstwo Finansów wyliczało, że 22 proc. VAT wobec 23 proc. to mniejsze wpływy o ok. 12,6 mld zł rocznie. Obecnie ten koszt, przy sporej inflacji z ostatnich lat, można szacować na ok. 15 mld zł. Oznaczałoby to ubytek wpływów z tego podatku o ok. 5 proc. (w 2024 r. wyniosły one ok. 288 mld zł).
Patrząc z punktu widzenia konsumentów, niższy VAT oznacza niższe ceny wielu produktów i usług i niższe wydatki. Obecnie stawką 23 proc. objętych jest duża grupa towarów, choćby takie jak sprzęt AGD i RTV, odzież, kosmetyki, samochody, także paliwa, energia elektryczna czy usługi telekomunikacyjne. Warto dodać, że podstawowa stawka VAT została „tymczasowo” podwyższona do 23 proc. (z 22 proc.) w 2011 r.
– Jesteśmy już na tyle bogatym społeczeństwem, że jakąś formę podatku majątkowego – który mógłby np. finansować zbrojenia – powinniśmy chyba wprowadzić. Płacenie podatków to też forma patriotyzmu. Nie tylko machanie flagą – mówi dr Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej.
Pomysł wprowadzenia zerowego PIT dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci wydaje się najbardziej kosztowny, choć wyliczenia co do skutków budżetowych są bardzo różne. Jak podaje portal Money.pl, według ekspertów Karola Nawrockiego ubytki w budżecie z tytułu tej ulgi podatkowej mogą sięgnąć ok. 13 mld, a według ekspertów MF – nawet 29 mld zł.
Tak duże rozbieżności mogą wynikać z przyjętych założeń do szczegółów rozwiązań. Przykładowo, jeśli to zwolnienie miałoby objąć tylko podatników w pierwszym progu podatkowym, koszty zapewne byłyby mniejsze (jeśli wszystkich, w tym tych najbogatszych, osiągających milionowe dochody – zapewne większe).
Kto mógłby skorzystać? Z naszych szacunków wynika, że nawet 1,86 mln rodzin (a jeśli rodzinę tworzą dwie osoby dorosłe i każdemu miałaby przysługiwać ulga – ponad 3,6 mln podatników). Liczbę rodzin z dwójką dzieci można szacować bowiem na ok. 1,6 mln, a z trójką dzieci – na ok. 0,27 mln. Trzeba przy tym dodać, że zerowym PIT już obecnie objęte są rodziny z czwórką pociech i więcej, a także osoby młode – do 26 roku życia.
Z zerowym podatkiem dla rodzin z dziećmi ściśle wiąże się też druga propozycja nowego prezydenta jeśli chodzi o zmiany w systemie PIT, czyli podniesienie drugiego progu podatkowego z obecnych 120 tys. zł do 140 tys. zł. Koszty tego rozwiązania firma Colliers oszacowała na ok. 8,5 mld zł rocznie.
Taka zmiana oznacza, że więcej Polaków rozliczających się według skali, pozostawałoby w pierwszym progu podatkowym i płaciłoby 12 proc. PIT od swoich dochodów. Za to tych w drugim progu, ze stawką 32 proc. (dla nadwyżki ponad 140 tys. zł), byłoby znacząco mniej. Podajemy, że wedle ostatnich danych MF (za 2023 r.) podatników w pierwszym progu było 24,2 mln (a przeciętny podatek wyniósł ok. 2 tys. zł), tych w drugim progu – 1,3 mln (a przeciętna danina wyniosła tu niemal 30 tys. zł).
