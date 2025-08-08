Hossa na GPW znów dostała wiatru w żagle. WIG w czwartek ustanowił rekord wszech czasów i przekroczył 110 tys. pkt. WIG20 w trakcie sesji przebił 3 tys. pkt. i był najwyżej od 17 lat. W piątek przed południem widać realizację zysków i cofnięcie głównych indeksów o około 0,5 – 0,7 proc. Hossa na GPW trwa już ponad 34 miesiące, a WIG wzrósł w tym czasie o ponad 140 proc. Dłuższą była tylko hossa z lat 2001–2007. Czy jest paliwo do dalszych wzrostów? Czy zagraniczny kapitał będzie płynął na nasz rynek? Czy optymizmu wśród inwestorów nie jest za dużo? Czy rośnie ryzyko głębszej korekty? Co w najbliższych tygodniach będzie w największym stopniu wpływać na sytuację na giełdach? O to m.in. spytamy Mariusza Jagodzińskiego.

