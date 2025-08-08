Mariusz Jagodziński, zarządzający funduszami, członek zarządu Mount TFI
Hossa na GPW znów dostała wiatru w żagle. WIG w czwartek ustanowił rekord wszech czasów i przekroczył 110 tys. pkt. WIG20 w trakcie sesji przebił 3 tys. pkt. i był najwyżej od 17 lat. W piątek przed południem widać realizację zysków i cofnięcie głównych indeksów o około 0,5 – 0,7 proc. Hossa na GPW trwa już ponad 34 miesiące, a WIG wzrósł w tym czasie o ponad 140 proc. Dłuższą była tylko hossa z lat 2001–2007. Czy jest paliwo do dalszych wzrostów? Czy zagraniczny kapitał będzie płynął na nasz rynek? Czy optymizmu wśród inwestorów nie jest za dużo? Czy rośnie ryzyko głębszej korekty? Co w najbliższych tygodniach będzie w największym stopniu wpływać na sytuację na giełdach? O to m.in. spytamy Mariusza Jagodzińskiego.
Zapraszamy na parkiet.com i na nasz kanał na YT.
Prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK, skomentuję dane o popycie i sprzedaży kredytów mieszkaniowych. Sytuacja się poprawia. To już nowa era?
Efekty zawartego w ubiegłym tygodniu porozumienia w sprawie taryf celnych oceni dziś Piotr Kuczyński, ekonomista DI Xelion, w programie Prosto z Parkietu.
Opublikowane w ubiegłym tygodniu wstępne wyniki finansowe XTB za II kwartał zostały chłodno przyjęte przez rynek. Czy faktycznie powinny one martwić akcjonariuszy? Te i inne pytania padną w poniedziałek w Parkiet TV. Gościem Przemysława Tychmanowicza będzie Omar Arnaout, prezes XTB. Start rozmowy o godz. 12.00. Program będzie emitowany na żywo, a to oznacza, że będzie też możliwość zadawania pytań. Szefa XTB zapytamy m.in.:
Mało inwestycji i przetargów, agresywna konkurencja - to nie tylko problem w sektorze dużych inwestycji infrastrukturalnych, ale i budownictwa ogólnego. Jak zapowiada się rok i gdzie Erbud szuka dywersyfikacji - o tym w rozmowie z Agnieszką Głowacką, wiceprezeską grupy.
Piotr Prajsnar, prezes i główny akcjonariusz Cloud Technologies, będzie gościem Dariusza Wieczorka w środowym programie „Prosto z Parkietu”. Start o godz. 12.00.
Umowa handlowa między Stanami Zjednoczonymi, a Unią Europejską, doprowadziła w poniedziałek do wyraźnego umocnienia dolara. We wtorek rano ten ruch był kontynuowany. Czy obserwujemy właśnie zwrot globalnego nastawienie wobec dolara? Będziemy się nad tym zastanawiać we wtorek w Parkiet TV. Gościem Przemysława Tychmanowicza będzie Marek Rogalski, analityk DM BOŚ. Start o godz. 12.00. Naszego gościa zapytamy m.in.: