Brokerzy zbroją się i prężą muskuły

– Ten rok charakteryzuje się rekordowo dużą aktywnością transakcyjną na tle ostatnich lat, głównie dzięki ustawicznie poprawiającym się nastrojom rynkowym. Począwszy od debiutu Diagnostyki w lutym na polskim rynku zostało zrealizowanych już 14 transakcji IPO/SPO/ABB, z czego Santander był zaangażowany w dziewięć z nich, które odpowiadały za ponad 90 proc. wartości wszystkich transakcji w tym roku. Biorąc pod uwagę projekty w trakcie realizacji oraz te spodziewane w drugiej połowie roku, to również wartościowo rok 2025 zapowiada się bardzo dobrze w porównaniu z ostatnimi latami – mówi Daniel Posyniak, dyrektor zarządzający Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Santander Bank Polska. Jak dodaje, przy braku istotnej negatywnej zmiany w otoczeniu geopolitycznym i makroekonomicznym, druga połowa roku, jak i rok 2026 przyniesie również szereg nowych transakcji, w tym w szczególności IPO.

– Nad częścią z nich już pracujemy. Po ostatnich, relatywnie trudnych latach dla rynku kapitałowego, widzimy powrót zainteresowania spółek do debiutów giełdowych, zarówno pośród spółek portfelowych funduszy private equity jak i prywatnych biznesów. Obszar transakcji M&A jest nieco mniej zmienny i zależny od globalnych czynników, jednak również w tym przypadku obserwujemy zwiększenie wolumenu transakcji jak i zainteresowania inwestorów – mówi Posyniak.

Podobne sygnały płyną również ze strony innych podmiotów. – W obszarze ECM widzimy w tym roku wyraźne ożywienie, czemu sprzyjają wzrosty na GPW oraz powrót wycen do poziomów akceptowalnych dla emitentów i ich akcjonariuszy. Dotyczy to w szczególności branż związanych z konsumentem oraz nowych technologii, z których możemy oczekiwać co najmniej kilku debiutantów giełdowych w tym roku oraz w pierwszej połowie 2026 r. Widzimy również bardzo dużą aktywność, jeśli chodzi o transakcje ABB oraz wtórne emisje akcji notowanych spółek – mówi Bartosz Kędzia, dyrektor departamentu rynków kapitałowych w BM mBanku. Również w grupie mBanku trwają prace nad nowymi projektami. – Pracujemy nad trzema transakcjami IPO oraz kilkoma transakcjami ABB/SPO. Z uwagi na istotne wzrosty kursów akcji na przestrzeni ostatnich trzech kwartałów oczekujemy, że rynek wezwań może być zdecydowanie mniej aktywny. W obszarze transakcji prywatnych (M&A) widzimy niezmiennie dużą aktywność transakcyjną i my także pracujemy nad kilkoma transakcjami tego typu – mówi Kędzia.

Nikt nie odpuszcza

Nie dziwi więc fakt, że nikt nie chce odchodzić od „stołu”. Wręcz przeciwnie: pojawiają się kolejni chętni by się do niego dosiąść. Skoro bowiem rynek rośnie i ma takie perspektywy to żal jest oddawać go bez walki. Mimo zmian kadrowych tanio skóry nie zamierza sprzedawać Santander.

– Obserwujemy rosnącą dynamikę rynku i w związku z tym nieustająco dbamy o poszerzanie kompetencji naszego zespołu, szkolimy najlepszą kadrę i rozwijamy grono ekspertów. Atrakcyjność polskiego rynku, jego skala, dynamika wzrostów wspierana przez silne otoczenie makroekonomiczne przyciąga wielu graczy w obszarze doradztwa transakcyjnego. Poziom konkurencji na rynku ECM w Polsce oceniam jako wysoki, choć charakteryzujący się pewnymi specyficznymi cechami wynikającymi z ograniczonej liczby transakcji oraz relatywnie niewielkiego rynku kapitałowego w porównaniu do Europy Zachodniej – mówi Dariusz Posyniak.