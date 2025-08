Z badania przeprowadzonego przez Tavex wynika, że niemal połowa Polaków (48 proc.) wymienia walutę na wakacje krótko przed wyjazdem – od 1 do 14 dni wcześniej. 35 proc. robi to z większym wyprzedzeniem, czyli ponad dwa tygodnie przed podróżą. Jedynie 5 proc. zostawia to na ostatnią chwilę i kupuje walutę dopiero na lotnisku, a 2 proc. – już po przyjeździe do danego kraju, wypłacając gotówkę z lokalnych bankomatów.

– To, kiedy decydujemy się na zakup waluty, ma realne przełożenie na koszty. Zakup dokonany w ostatniej chwili, szczególnie na lotnisku, wiąże się zazwyczaj z najmniej korzystnym kursem. To samo dotyczy wypłaty gotówki z lokalnych bankomatów, które mogą zaskoczyć niewyobrażalnie dużą prowizją – szczególnie te umiejscowione przy resortach wypoczynkowych. Tymczasem nawet niewielka różnica może przy większej kwocie oznaczać realną stratę – podkreśla Grzegorz Nowakowski, rzecznik w Taveksie. – Co więcej, w obecnej sytuacji międzynarodowej kursy walut są wyjątkowo wrażliwe na nagłe zmiany – zarówno geopolityczne, jak i gospodarcze.

27 proc. Polaków śledzi kursy walut regularnie – codziennie lub kilka razy w tygodniu. 34 proc. robi to sporadycznie, np. gdy usłyszy coś w mediach lub przy okazji planowania wyjazdu. 35 proc. interesuje się kursem walut dopiero w sytuacji, gdy naprawdę musi – np. tuż przed samym wyjazdem. Zaledwie 4 proc. przyznaje, że w ogóle nie śledzi kursów walut.