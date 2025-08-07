Czy ulga i OKI przyciągną Polaków do giełdy?

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Rząd pracuje nad zupełnie nowym systemem opodatkowania zysków kapitałowych. Jak zaprezentował w środę Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, powstanie nowy produkt: Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI), dające zwolnienie z podatku dla środków o wartości do 100 tys. zł, w tym dla lokat i obligacji do 25 tys. zł. Nadwyżkę powyżej 100 tys. zł ma objąć nowa danina – od aktywów w wysokości 0,8-0,9 proc. Łącznie jednak obciążenia podatkowe mają być niższe niż obecny tzw. podatek Belki (czyli 19 proc. od zysków kapitałowych).
Środowa sesja na GPW przyniosła wyraźne wzrosty indeksów. Imponowały m.in. Alior Bank czy też Żabka czyli firmy, które opublikowały wyniki finansowe.
Wtorek na rynku to przede wszystkim gorąca dyskusja na temat OKI, nowego produktu inwestycyjnego, który chce zaproponować resort finansów. Nie pozwala o sobie także zapomnieć XTB. Spółka wychodzi naprzeciw klientom.
Poniedziałkowa sesja na GPW upłynęła w miarę spokojnej atmosferze. Nie oznacza to jednak, że nic się nie działo. Inwestorzy śledzili takie spółki jak XTB, PKO BP, Orlen czy też Wielton.
W I półroczu firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów wykupiły wierzytelności o wartości 246,6 mld zł, o 8 proc. więcej niż rok temu. Z tego finansowania skorzystało 29,4 tys. przedsiębiorstw, które przekazały do obsługi łącznie 16,6 mln faktur.
Sebastian Skuza żegna się z Komisją Nadzoru Finansowego. Decyzję taką podjął premier, na wniosek przewodniczącego urzędu Jacka Jastrzębskiego.
Deregulacja nie ma wakacji, w lipcu i sierpniu będzie cykl rozmów o deregulacji rynku kapitałowego. Eksperci zespołu SprawdzaMY będą negocjować zmiany z instytucjami i z rządem, by polskim firmom przywrócić apetyt na debiuty na warszawskiej giełdzie.