Finanse
Notowania

Czy ulga i OKI przyciągną Polaków do giełdy?

Minister finansów liczy, że zwykli ciułacze zaczną lokować oszczędności również na rynkach kapitałowych. Potencjał jest, ale łatwo nie będzie – odpowiadają eksperci.

Publikacja: 07.08.2025 06:00

Czy ulga i OKI przyciągną Polaków do giełdy?

Foto: Adobestock

Anna Cieślak--Wróblewska

Rząd pracuje nad zupełnie nowym systemem opodatkowania zysków kapitałowych. Jak zaprezentował w środę Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, powstanie nowy produkt: Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI), dające zwolnienie z podatku dla środków o wartości do 100 tys. zł, w tym dla lokat i obligacji do 25 tys. zł. Nadwyżkę powyżej 100 tys. zł ma objąć nowa danina – od aktywów w wysokości 0,8-0,9 proc. Łącznie jednak obciążenia podatkowe mają być niższe niż obecny tzw. podatek Belki (czyli 19 proc. od zysków kapitałowych).

