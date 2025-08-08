Produkcja przemysłowa spadła o 1,9 proc. w ujęciu miesięcznym – poinformował Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) – przekraczając prognozy analityków dotyczące spadku na poziomie 0,5 proc.
Produkcja osiągnęła najniższy poziom od maja 2020 r., kiedy pandemia spowodowała gwałtowny spadek – dodał urząd.
Trzymiesięczne porównanie wykazało spadek produkcji o 1,0 proc. w drugim kwartale, co oznacza powrót do poziomów obserwowanych ostatnio w pierwszej połowie 2020 r.
Wcześniej wydawało się, że niemiecka produkcja przemysłowa odbija w tym roku po gwałtownym spadku w 2024 r., ale nowe dane pokazują, że trend spadkowy utrzyma się w 2025 r. – powiedziała Franziska Palmas, starsza ekonomistka ds. Europy w Capital Economics.
– Średnioterminowe perspektywy dla niemieckiego przemysłu pozostają słabe, ponieważ słaby wzrost zarówno w Europie, jak i w Chinach, a także rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów prawdopodobnie mocno wpłyną na popyt na niemieckie towary przemysłowe – dodała.
Lipcowy odczyt jest porównywalny z czerwcowym wskaźnikiem na poziomie 2 proc. Patrząc w przyszłość, inflacja w Niemczech i strefie euro prawdopodobnie spełni stary cel EBC, który wynosił „poniżej, ale blisko 2 proc.".
Jak podaje Destatis, mniej zmienne porównanie danych z trzech miesięcy do trzech miesięcy wykazało, że produkcja w drugim kwartale 2025 r. spadła o 1,0 proc., a tym samym do tego samego niskiego poziomu, jaki osiągnęła w pierwszej połowie 2020 r. Po korekcie wyników wstępnych produkcja w maju 2025 r. spadła nieznacznie o 0,1 proc. w porównaniu z kwietniem 2025 r. (dane wstępne: +1,2 proc.). Niezwykle wysoka korekta wynika ze zmian danych zgłoszonych przez niektóre zakłady z branży motoryzacyjnej. W porównaniu z czerwcem 2024 r. produkcja spadła w czerwcu 2025 r. o 3,6 proc. po uwzględnieniu efektów kalendarzowych.
Negatywny wpływ na produkcję w czerwcu 2025 r. miał głównie spadek w produkcji maszyn i urządzeń (-5,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem po uwzględnieniu czynników kalendarzowych i sezonowych), w przemyśle farmaceutycznym (-11,0 proc.) oraz w przemyśle spożywczym (-6,3 proc.). Pozytywny wpływ miał natomiast wzrost produkcji energii (+3,1 proc.).
Produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu spadła o 2,2 proc. w czerwcu w porównaniu z majem. Porównanie trzymiesięczne wykazało, że produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu w drugim kwartale tego roku spadła o 2,3 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem. Po uwzględnieniu efektów kalendarzowych produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu spadła o 7,4 proc. w czerwcu 2025 r. w porównaniu z czerwcem 2024 r.
Niemiecka produkcja przemysłowa wzrosła o 1,2 proc. w maju w porównaniu z kwietniem, podczas gdy analitycy oczekiwali 0-proc. wzrostu. Najbardziej przyczyniły się do tego przemysł motoryzacyjny i produkcja energii.
Natomiast zamówienia w niemieckim przemyśle spadły niespodziewanie o 1 proc. w czerwcu, co oznacza drugi z rzędu miesiąc spadku z powodu zmniejszonego popytu zagranicznego – wynika z danych opublikowanych w środę.
– Niepożądanym efektem ubocznym tych danych może być korekta w dół pierwszego szacunku wzrostu PKB za drugi kwartał – powiedział Carsten Brzeski, globalny dyrektor ds. makroekonomii w ING.
Gospodarka Niemiec skurczyła się o 0,1 proc. w drugim kwartale – wynika z pierwszego szacunku – ponieważ popyt ze Stanów Zjednoczonych spowolnił po miesiącach intensywnych zakupów w oczekiwaniu na cła.
Tymczasem Instytut ifo poinformował, że 36,7 proc. firm w Niemczech twierdzi, że ma zbyt mało zamówień. Odsetek ten pozostał niemal niezmieniony w lipcowym badaniu ifo, spadając z 37,3 proc. w kwietniu i nadal znacznie przekracza długoterminową średnią. – Pomimo niewielkiego postępu, dno nie zostało osiągnięte – powiedział Klaus Wohlrabe, dyrektor ds. badań w ifo. – Utrzymujący się brak zamówień pozostaje kluczową przeszkodą dla znaczącego ożywienia gospodarczego.
Niemiecki eksport wzrósł w czerwcu o 0,8 proc. w ujęciu miesięcznym, przekraczając prognozowany przez analityków wzrost na poziomie 0,5 proc.
Eksport do krajów Unii Europejskiej wzrósł o 2,4 proc., podczas gdy dostawy do krajów spoza UE spadły o 1,2 proc. – podał Destatis. Import z krajów trzecich wzrósł o 5,0 proc. Eksport do Stanów Zjednoczonych spadł o 2,1 proc. w porównaniu z majem, co oznacza trzeci z rzędu miesięczny spadek, osiągając najniższy poziom od lutego 2022 r. W porównaniu z czerwcem 2024 r. eksport do Stanów Zjednoczonych spadł o 8,4 proc.
Oczekuje się, że zorientowana na eksport gospodarka Niemiec silnie ucierpi z powodu amerykańskich ceł. Stany Zjednoczone były największym partnerem handlowym Niemiec w 2024 r., a dwustronna wymiana towarowa wyniosła 253 mld euro.