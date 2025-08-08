Czytaj więcej Gospodarka światowa Według wstępnych danych inflacja w Niemczech w lipcu wyniosła 2 proc. Lipcowy odczyt jest porównywalny z czerwcowym wskaźnikiem na poziomie 2 proc. Patrząc w przyszłość, inflacja w Niemczech i strefie euro prawdopodobnie spełni stary cel EBC, który wynosił „poniżej, ale blisko 2 proc.".

Niemiecką produkcję pogrążyły maszyny i urządzenia

Jak podaje Destatis, mniej zmienne porównanie danych z trzech miesięcy do trzech miesięcy wykazało, że produkcja w drugim kwartale 2025 r. spadła o 1,0 proc., a tym samym do tego samego niskiego poziomu, jaki osiągnęła w pierwszej połowie 2020 r. Po korekcie wyników wstępnych produkcja w maju 2025 r. spadła nieznacznie o 0,1 proc. w porównaniu z kwietniem 2025 r. (dane wstępne: +1,2 proc.). Niezwykle wysoka korekta wynika ze zmian danych zgłoszonych przez niektóre zakłady z branży motoryzacyjnej. W porównaniu z czerwcem 2024 r. produkcja spadła w czerwcu 2025 r. o 3,6 proc. po uwzględnieniu efektów kalendarzowych.

Negatywny wpływ na produkcję w czerwcu 2025 r. miał głównie spadek w produkcji maszyn i urządzeń (-5,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem po uwzględnieniu czynników kalendarzowych i sezonowych), w przemyśle farmaceutycznym (-11,0 proc.) oraz w przemyśle spożywczym (-6,3 proc.). Pozytywny wpływ miał natomiast wzrost produkcji energii (+3,1 proc.).

Produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu spadła o 2,2 proc. w czerwcu w porównaniu z majem. Porównanie trzymiesięczne wykazało, że produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu w drugim kwartale tego roku spadła o 2,3 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem. Po uwzględnieniu efektów kalendarzowych produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu spadła o 7,4 proc. w czerwcu 2025 r. w porównaniu z czerwcem 2024 r.



Zamówienia w przemyśle spadają drugi miesiąc

Natomiast zamówienia w niemieckim przemyśle spadły niespodziewanie o 1 proc. w czerwcu, co oznacza drugi z rzędu miesiąc spadku z powodu zmniejszonego popytu zagranicznego – wynika z danych opublikowanych w środę.