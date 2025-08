A w Polsce – a właściwie dla Polaków – najwyższe oprocentowanie, 2,5 proc. na 6 i 12 miesięcy proponuje Raiffeisen Digital Bank. Trzeba jednak pamiętać o przesłaniu do banku certyfikatu z polskiego Urzędu Skarbowego, uprawniającego do płacenia polskiego podatku od zysków kapitałowych – austriacki wynosi 25 proc.

Dolary dadzą w USA więcej

Jak pisaliśmy niedawno, wiele z najlepszych stawek na dostępnych obecnie kontach oszczędnościowych w amerykańskich bankach przekracza 4 proc., a kilka przypadków odstających od normy nadal osiąga nawet 5 proc. Najlepszą stopę procentową na koncie oszczędnościowym ma obecnie Varo Money, oferując do 5 proc. średniej rocznej stopy zwrotu (APY).

Są jeszcze rachunki na rynku pieniężnym (MMA). To rodzaj rachunku oszczędnościowego oferowanego przez banki i spółdzielnie kredytowe, który zazwyczaj zapewnia wyższą stopę procentową niż tradycyjne rachunki oszczędnościowe, a także oferuje pewne funkcje podobne do rachunków czekowych, takie jak wypisywanie czeków i karty debetowe. Najlepiej oprocentowaną ofertę ma TotalBank: Online Money Market Deposit Account jest oprocentowany w wysokości 4,41 proc. Ale minimalna kwota na otwarcie to 25 tys. dolarów, a minimalne saldo dla otrzymania oprocentowania – 2500 dolarów.

W Polsce najlepszą ofertę ma Aion Bank. W przypadku lokaty 12-miesięcznej oprocentowanie wynosi 2,75 proc., 9-miesięcznej – 2,5 proc., a 6-miesięcznej – 2,1 proc. Następny w kolejności BNP Paribas oferuje zaledwie 0,9 proc. na 12 miesięcy.

Franki i funty na szarym końcu

Stopy procentowe Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) wynoszą równe zero. Niewiele wyższe jest zatem oprocentowanie depozytów. Najwyższe oferuje Zurich Cantonal Bank – 0,5-0,7 proc. Rewelacyjnie wysokie jest oprocentowanie w banku UBS – 5 proc. Ale tylko dla młodzieży, tylko na rachunku oszczędnościowym i tylko do 1000 franków. Standardowo oprocentowanie wynosi 0,15 proc. na ogół do 50 tys. franków i 0,05 proc. powyżej tego salda.