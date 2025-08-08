Roszad kadrowych w grupie Santander ciąg dalszy. Wojciech Sieńczyk nie jest już dyrektorem Santander BM ani też dyrektorem obszaru Wealth Management Santander Bank Polska – ustalił „Parkiet”. Sam zainteresowany potwierdził nam tę informację, jednak nie chciał zdradzić, jakie są jego dalsze plany zawodowe. Zmiany potwierdza także grupa Santander. – Potwierdzamy zakończenie współpracy z dotychczasowym szefem Biura Maklerskiego. Jesteśmy w procesie uzupełnienia wakatu na wspomnianym stanowisku – komentuje biuro prasowe Santander Bank Polska.
Sieńczyk z grupą Santander związany był od 2018 r. Początkowo pełnił funkcję jedynie dyrektora departamentu bankowości prywatnej. W 2020 r. powierzono mu dodatkowo stanowisko dyrektora biura maklerskiego w grupie Santander, a także dyrektora obszaru Wealth Management.
Grupa Santander w ostatnim czasie przeżywa prawdziwą karuzelę kadrową związaną z obszarem rynków kapitałowych. Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że z firmą żegna się kilkanaście osób związanych z obszarem transakcji na rynku kapitałowym (ECM) oraz fuzji i przejęć. W tym gronie znaleźli się m.in. Mateusz Kacprzak, który pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w grupie Santander, gdzie odpowiadał za obszar bankowości inwestycyjnej. Wśród osób rozstających się z Santanderem jest też Urszula Świeczkowska, która z kolei odpowiadała za obszar fuzji i przejęć.
Jak dowiedział się „Parkiet” czekają nas dalsze głośne roszady kadrowe. Z grupą Santander rozstaje się doświadczony i ceniony na rynku kapitałowym ekspert - Arkadiusz Bociąga.
Chwilę później po tych doniesieniach pojawiła się kolejna sensacyjna wiadomość. Jak ustaliliśmy, z firmą żegna się także Arkadiusz Bociąga. To doświadczony ekspert, pełniący funkcję dyrektora zarządzającego i szefa działu polskiego rynku kapitałowego w Santanderze.
Santander BM na koniec I półrocza prowadziło ponad 117 tys. rachunków maklerskich, co dawało mu siódme miejsce w rynkowym zestawieniu. Udział w obrotach na rynku akcji firmy po siedmiu miesiącach tego roku wynosił 4,79 proc., co z kolei dawało Santanderowi ósmą lokatę. To, w czym, w ostatnim czasie, błyszczał Santander, to jednak transakcje na rynku kapitałowym. W tym roku na 14 transakcji IPO/SPO/ABB zrealizowanych na polskim rynku, Santander brał udział w dziewięciu. Te odpowiadały za 90 proc. wartości wszystkich transakcji.
