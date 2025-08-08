Kotecki z RPP: W tym roku jeszcze co najmniej jedna obniżka stóp procentowych

W kontekście inflacji 18,4 proc. jeszcze 2,5 roku temu, różnica między 2,9 a 3,1 proc. jest już naprawdę niewielka. Prawdopodobnie zaskoczyły w górę ceny paliw.
Dziś już wiemy, że to odbicie cen w górę było chwilowe i sytuacja się uspokoiła. Jako że GUS publikuje szybki szacunek de facto w ostatnim dniu miesiąca, nie mając jeszcze wszystkich danych, nie zdziwiłbym się, gdyby w ostatecznym odczycie w połowie sierpnia wskaźnik inflacji został zrewidowany do 3 proc. Żadnej sensacji w wyniku 3,1 proc. więc nie widzę. My lubimy narzekać, ale ten odczyt jest bardzo dobry!
Absolutnie nie! Mamy już za sobą obniżki łącznie o 75 punktów bazowych w maju i lipcu. Uważam, że jest w tym roku przed nami jeszcze co najmniej jedna obniżka. Być może dwie, ale co do jednej obniżki co najmniej o 25 punktów bazowych w zasadzie nie mam wątpliwości: wydaje się, że przestrzeń do niej jest bardzo wyraźna. Gdyby się okazało, że kolejne miesiące przyniosą np. spowolnienie dynamiki wynagrodzeń, to bardziej prawdopodobna byłaby też druga obniżka. Wynagrodzenia to jest to, co obecnie nam nieco burzy obraz.
To może nas lekko niepokoić – ale co do drugiej obniżki, nie pierwszej.
Dlaczego nie? Uważam, że lipcowe dane (za czerwiec) pozwalają myśleć o obniżce we wrześniu. Z zastrzeżeniem co do wyniku sierpniowych odczytów najważniejszych danych makroekonomicznych.
Raczej się do tych analiz nie przychylam. Inflacja bazowa w lipcu mogła pozostać na poziomie z czerwca albo nawet lekko spaść. Wątpię w jej wzrost.
Przede wszystkim: jeszcze nie jesteśmy w celu inflacyjnym. On jest punktowy i wynosi 2,5 proc. r./r. Czasem mówi się, że odchylenia w górę lub w dół o 1 punkt procentowy są "dopuszczalne". To nie tak! One są tolerowane przez RPP – jako naturalne zjawisko wahań cen w różne strony w gospodarce rynkowej, które nie powinno wywoływać szybkiej, znaczącej reakcji po stronie polityki pieniężnej.
Warto też mówić i myśleć o tym, że po pandemii i epizodzie bardzo wysokiej inflacji częstotliwość zmian cen towarów i usług wciąż jest wysoka, wyższa niż przed COVID-em. Powinna natomiast z czasem powracać do normalności.
Uważam, że powinniśmy w RPP jeszcze trochę dmuchać na zimne i czekać, aż wskaźnik inflacji dojdzie do punktowego celu inflacyjnego 2,5 proc. i będzie się kształtować w wąskim paśmie wokół niego. Inflacja już jest niska i jest powodem do zadowolenia, ale jeszcze musimy na nią uważnie patrzeć. RPP nie może się spieszyć z dostosowaniami polityki pieniężnej. Choć jest rzeczywiście tak, jak pan powiedział: prognozy wskazują, że inflacja pozostanie w przedziale odchyleń 1,5-3,5 proc.
Poważnych ryzyk nie widzę. Jedynym, którego raczej nie nazywałbym jednak ryzykiem dla inflacji, jest kwestia odmrożenia cen energii od października. Ono automatycznie podniosłoby statystycznie wskaźnik inflacji, choć nie świadczyłoby o zwiększeniu rzeczywistej presji inflacyjnej w gospodarce. To odmrożenie i powrót do normalności musi w jakimś momencie nastąpić.
Powtórzę to, co nieraz mówiłem: to, co widzieliśmy we wskaźniku inflacji przez ostatni rok, do czerwca, to nie była inflacja bieżąca, tylko echa inflacji z 2022-2023 r. Wtedy m.in. zamrożono ceny energii, potem w połowie 2024 r. je częściowo odmrożono. Efekt statystyczny musiał nastąpić, ale to nie oznaczało, że presja inflacyjna w gospodarce wzrosła. Dlatego też mówiłem, żeby nie patrzeć wyłącznie na wskaźnik inflacji CPI, ale też na wskaźniki inflacji bazowej czy nawet superbazowej (tj. jeszcze po wyłączeniu wszystkich cen administrowanych z inflacji bazowej – red.). Te miary wskazywały i wskazują na stopniowy spadek tempa wzrostu cen. Inflacja superbazowa, która pokazuje taką czystą presję inflacyjną w gospodarce, już od grudnia jest w przedziale tolerowanych odchyleń od celu NBP.
Reasumując: poza kwestią dynamiki wynagrodzeń i odmrożenia cen energii, ryzyk dla inflacji w krótkim okresie raczej nie widzę. W średnim terminie oczywiście wszystko się może wydarzyć, natomiast uważam, że jeżeli jako RPP nie będziemy "szaleć" z luzowaniem polityki pieniężnej, to inflacja pozostanie w trajektorii spadkowej, spokojnego dochodzenia do celu 2,5 proc. Nie widzę obecnie poważniejszych ryzyk dla tego scenariusza.
W średnim okresie powinniśmy dojść do około 3,75-4 proc.
To będzie zależało m.in. od sytuacji w gospodarce realnej. Z czerwcowych danych wynika, że gospodarka radzi sobie nieźle, ale chyba poniżej ambicji i nieco poniżej tego, co mieliśmy w przeszłości. Wzrost PKB rzędu 3-4 proc. może być za wolny, szczególnie w sytuacji, gdy inflacja będzie pod kontrolą. Wtedy moglibyśmy dalej obniżać stopy. Nie można jednak przesadzić. W gospodarce nie ma recesyjnych, czy nawet stagnacyjnych, tendencji. Nie sądzę też, aby efekt amerykańskich ceł był znaczący. Moim scenariuszem jest więc powolne ożywienie na świecie i polska gospodarka rosnąca w tempie 3-4 proc. W tym scenariuszu stopy pro