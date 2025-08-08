Gospodarka
Kotecki z RPP: W tym roku jeszcze co najmniej jedna obniżka stóp procentowych

– Jesteśmy już na tyle bogatym społeczeństwem, że jakąś formę podatku majątkowego – który mógłby np. finansować zbrojenia – powinniśmy chyba wprowadzić. Płacenie podatków to też forma patriotyzmu. Nie tylko machanie flagą – mówi dr Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Publikacja: 08.08.2025 06:00

Foto: materiały prasowe

Mikołaj Fidziński

Według szybkiego szacunku GUS-u, inflacja w lipcu wyniosła 3,1 proc. r./r. Spadła więc wyraźnie (z 4,1 proc. w czerwcu), do przedziału odchyleń wokół celu NBP po raz pierwszy od ponad roku. Jednocześnie nieco negatywnie zaskoczyła w świetle średnich prognoz ekonomistów (2,9 proc. w ankiecie „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”).

W kontekście inflacji 18,4 proc. jeszcze 2,5 roku temu, różnica między 2,9 a 3,1 proc. jest już naprawdę niewielka. Prawdopodobnie zaskoczyły w górę ceny paliw.

Analitycy wiążą to z momentem zbierania danych przez GUS: wzrosty cen ropy oraz paliw w II połowie czerwca w efekcie konfliktu między Izraelem i USA a Iranem, mogły zostać we wskaźniku inflacji uwzględnione dopiero w lipcu.

Dziś już wiemy, że to odbicie cen w górę było chwilowe i sytuacja się uspokoiła. Jako że GUS publikuje szybki szacunek de facto w ostatnim dniu miesiąca, nie mając jeszcze wszystkich danych, nie zdziwiłbym się, gdyby w ostatecznym odczycie w połowie sierpnia wskaźnik inflacji został zrewidowany do 3 proc. Żadnej sensacji w wyniku 3,1 proc. więc nie widzę. My lubimy narzekać, ale ten odczyt jest bardzo dobry!

Rozumiem więc, że nie zmienił on pańskiego spojrzenia przed kolejnym posiedzeniem decyzyjnym RPP 2-3 września?

Absolutnie nie! Mamy już za sobą obniżki łącznie o 75 punktów bazowych w maju i lipcu. Uważam, że jest w tym roku przed nami jeszcze co najmniej jedna obniżka. Być może dwie, ale co do jednej obniżki co najmniej o 25 punktów bazowych w zasadzie nie mam wątpliwości: wydaje się, że przestrzeń do niej jest bardzo wyraźna. Gdyby się okazało, że kolejne miesiące przyniosą np. spowolnienie dynamiki wynagrodzeń, to bardziej prawdopodobna byłaby też druga obniżka. Wynagrodzenia to jest to, co obecnie nam nieco burzy obraz.

W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw urosło o 9 proc. r./r., powyżej prognoz.

To może nas lekko niepokoić – ale co do drugiej obniżki, nie pierwszej.

Kiedy ta pierwsza obniżka? Już we wrześniu?

Dlaczego nie? Uważam, że lipcowe dane (za czerwiec) pozwalają myśleć o obniżce we wrześniu. Z zastrzeżeniem co do wyniku sierpniowych odczytów najważniejszych danych makroekonomicznych.

Zacząłem od lipcowej inflacji 3,1 proc. również dlatego, że część ekonomistów źródło lekko negatywnej niespodzianki względem prognoz widziała też w kolejnym wzroście inflacji bazowej, do 3,5-3,6 proc. z 3,4 proc. w czerwcu (i 3,3 proc. w maju).

Raczej się do tych analiz nie przychylam. Inflacja bazowa w lipcu mogła pozostać na poziomie z czerwca albo nawet lekko spaść. Wątpię w jej wzrost.

Inflacja spadła do przedziału odchyleń wokół celu NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.). Powszechne są prognozy, że utrzyma się w nim przez kolejne kwartały. Nawet lipcowa projekcja NBP – gdyby odrzucić mało prawdopodobne założenie o odmrożeniu cen energii dla gospodarstw od października przy aktualnych taryfach - zakłada inflację w przedziale celu w całym horyzoncie prognoz, czyli do końca 2027 r. Czy można zatem powiedzieć, że inflacja w Polsce jest pokonana, że procesy inflacyjne są ustabilizowane?

Przede wszystkim: jeszcze nie jesteśmy w celu inflacyjnym. On jest punktowy i wynosi 2,5 proc. r./r. Czasem mówi się, że odchylenia w górę lub w dół o 1 punkt procentowy są "dopuszczalne". To nie tak! One są tolerowane przez RPP – jako naturalne zjawisko wahań cen w różne strony w gospodarce rynkowej, które nie powinno wywoływać szybkiej, znaczącej reakcji po stronie polityki pieniężnej.

Warto też mówić i myśleć o tym, że po pandemii i epizodzie bardzo wysokiej inflacji częstotliwość zmian cen towarów i usług wciąż jest wysoka, wyższa niż przed COVID-em. Powinna natomiast z czasem powracać do normalności.

Uważam, że powinniśmy w RPP jeszcze trochę dmuchać na zimne i czekać, aż wskaźnik inflacji dojdzie do punktowego celu inflacyjnego 2,5 proc. i będzie się kształtować w wąskim paśmie wokół niego. Inflacja już jest niska i jest powodem do zadowolenia, ale jeszcze musimy na nią uważnie patrzeć. RPP nie może się spieszyć z dostosowaniami polityki pieniężnej. Choć jest rzeczywiście tak, jak pan powiedział: prognozy wskazują, że inflacja pozostanie w przedziale odchyleń 1,5-3,5 proc.

Czy jakieś ryzyka dla inflacji są na horyzoncie? Banki rozluźniają warunki kredytowe. Mogą wzrosnąć ceny energii i ciepła dla gospodarstw domowych...

Poważnych ryzyk nie widzę. Jedynym, którego raczej nie nazywałbym jednak ryzykiem dla inflacji, jest kwestia odmrożenia cen energii od października. Ono automatycznie podniosłoby statystycznie wskaźnik inflacji, choć nie świadczyłoby o zwiększeniu rzeczywistej presji inflacyjnej w gospodarce. To odmrożenie i powrót do normalności musi w jakimś momencie nastąpić.

Powtórzę to, co nieraz mówiłem: to, co widzieliśmy we wskaźniku inflacji przez ostatni rok, do czerwca, to nie była inflacja bieżąca, tylko echa inflacji z 2022-2023 r. Wtedy m.in. zamrożono ceny energii, potem w połowie 2024 r. je częściowo odmrożono. Efekt statystyczny musiał nastąpić, ale to nie oznaczało, że presja inflacyjna w gospodarce wzrosła. Dlatego też mówiłem, żeby nie patrzeć wyłącznie na wskaźnik inflacji CPI, ale też na wskaźniki inflacji bazowej czy nawet superbazowej (tj. jeszcze po wyłączeniu wszystkich cen administrowanych z inflacji bazowej – red.). Te miary wskazywały i wskazują na stopniowy spadek tempa wzrostu cen. Inflacja superbazowa, która pokazuje taką czystą presję inflacyjną w gospodarce, już od grudnia jest w przedziale tolerowanych odchyleń od celu NBP.

Reasumując: poza kwestią dynamiki wynagrodzeń i odmrożenia cen energii, ryzyk dla inflacji w krótkim okresie raczej nie widzę. W średnim terminie oczywiście wszystko się może wydarzyć, natomiast uważam, że jeżeli jako RPP nie będziemy "szaleć" z luzowaniem polityki pieniężnej, to inflacja pozostanie w trajektorii spadkowej, spokojnego dochodzenia do celu 2,5 proc. Nie widzę obecnie poważniejszych ryzyk dla tego scenariusza.

Mówi pan o obniżce stóp procentowych o co najmniej 25 punktów bazowych w tym roku. A w dłuższym horyzoncie, docelowo na jakim poziomie widzi pan główną stopę procentową?

W średnim okresie powinniśmy dojść do około 3,75-4 proc.

Do końca 2026 r.?

To będzie zależało m.in. od sytuacji w gospodarce realnej. Z czerwcowych danych wynika, że gospodarka radzi sobie nieźle, ale chyba poniżej ambicji i nieco poniżej tego, co mieliśmy w przeszłości. Wzrost PKB rzędu 3-4 proc. może być za wolny, szczególnie w sytuacji, gdy inflacja będzie pod kontrolą. Wtedy moglibyśmy dalej obniżać stopy. Nie można jednak przesadzić. W gospodarce nie ma recesyjnych, czy nawet stagnacyjnych, tendencji. Nie sądzę też, aby efekt amerykańskich ceł był znaczący. Moim scenariuszem jest więc powolne ożywienie na świecie i polska gospodarka rosnąca w tempie 3-4 proc. W tym scenariuszu stopy pro