Kurs USD/PLN obniżył się do poziomu 3.647, co oznacza spadek prawie o 1.3% w ujęciu tygodniowym i aż o 11.65% w skali roku, zaś kurs EUR/PLN utrzymuje się w okolicach 4.25–4.26, stabilizując się po wcześniejszych wahaniach. Umocnienie złotego związane jest z większą stabilnością regionalną, m.in. nadziejami na rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy, co poprawia sentyment do aktywów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym polskiej waluty.

Wzrost wartości złotego wspierają także przewidywania dotyczące polityki Narodowego Banku Polskiego (NBP). Inflacja w Polsce sukcesywnie spowalnia i w lipcu osiągnęła poziom 3.1% r/r. Chociaż NBP utrzymuje ostrożne podejście do dalszych cięć stóp procentowych. Obecnie referencyjna stopa wynosi 5% po lipcowej obniżce, a kolejny ruch spodziewany jest prawdopodobnie we wrześniu. Retoryka członków RPP wskazuje na możliwość jeszcze jednej (lub dwóch) obniżek w tym roku. Jednocześnie bank centralny podkreśla konieczność utrzymania średnioterminowego celu inflacyjnego na poziomie 2.5%, co stanowi istotny bufor dla oczekiwań rynkowych.

Patrząc na rynek walutowy i kontrakty swapowe, widać, że oczekiwania wobec tempa cięć stóp w Polsce są nadal wyższe niż w strefie euro czy w USA, gdzie cykl łagodzenia polityki pieniężnej już się zakończył bądź wyraźnie zwolnił. Teoretycznie taki układ mógłby negatywnie wpływać na złotego, ponieważ obniżka stóp relatywnie bardziej obniża atrakcyjność PLN. Warto jednak zauważyć, że na rynku EUR/USD prognozy wskazują na możliwe dalsze umocnienie euro wobec dolara i kontynuację trendu wzrostowego tej pary walutowej. Jeśli ten scenariusz się potwierdzi, to złoty, dzięki silniejszemu euro i lepszym nastrojom na rynkach regionu może dalej zyskiwać na wartości nawet pomimo łagodzącej się polityki NBP.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB