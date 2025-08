Czytaj więcej Lokaty W czerwcu Polacy rezygnowali z lokat, bo zyski z nich są symboliczne Być może w lipcu, przy spadku inflacji poniżej 3 proc., kończące się wtedy roczne lokaty przyniosą realne zyski. Nawet jednak przy malejącym wzroście cen podatek od zysków kapitałowych utrudnia osiąganie zysków z lokat terminowych.

Kto może inwestować w ramach OKI

Koncepcja OKI opiera się na szwedzkim systemie ISK, wprowadzonym w 2012 r., który zyskał ogromną popularność – korzysta z niego 4 mln obywateli, czyli 40 proc. dorosłych Szwedów. W Polsce OKI mają być dostępne dla osób fizycznych, prawdopodobnie każdy Polak będzie mógł mieć więcej niż jedno OKI, ale przysługiwać mu będzie tylko jedno zwolnienie z podatku (do limitu 100 tys. zł).

Minister Domański wskazał, że na OKI nieopodatkowane do 100 tys. zł będą tylko nowe środki, tzn., jeżeli ktoś chciałby nie płacić podatku od zysków kapitałowych musiałby sprzedać posiadane aktywa i wpłacić je na OKI. Takie konta mają być produktem ustrukturyzowanym, oferowanym przez np. banki, biura maklerskie czy TFI.

Ministerstwo Finansów liczy, że w ciągu trzech lat na OKI może trafić 100 mld zł.

Kiedy zyski z inwestowania bez podatku

– Przedstawione dziś nowe propozycje są nieco ciekawsze niż pierwotne założenia, głównie za sprawą potencjalnie wyższego limitu zwolnienia z podatku dla inwestycji do 100 tys. zł. Zniesiono też limit czasowy (konieczność oszczędzania przez określony okres), aby skorzystać z ulgi – komentuje Marcin Materna, analityk BM Banku Millennium. – Jeśli chodzi o zamianę podatku Belki na podatek majątkowy, to z wyliczeń wynika, że będzie to opłacalne w przypadku, gdy inwestor osiągnie stopę zwrotu wyższą niż stopa wolna od ryzyka, co w przypadku akcji czy obligacji korporacyjnych jest założeniem realistycznym. Ogólnie jednak zapowiedź, że prace nad ostatecznym kształtem OKI to połowa 2026 roku sprawia, że temat jednak nie został potraktowany priorytetowo i biorąc pod uwagę opóźnienie, pierwsze zwolnione zyski pojawią się pewnie dopiero w 2027 roku – ocenia Materna.