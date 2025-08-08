Jak przekazał w czwartkowej informacji kierownik biura prasowego JSW Tomasz Siemieniec, to decyzja strategiczna dla dalszego funkcjonowania ruchu Borynia wchodzącego w skład kopalni Borynia-Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju.

Zasoby złoża Borynia

Potencjał obejmuje niemal 40 mln ton najcenniejszego dla spółki wysokiej jakości węgla koksowego, niezbędnego w produkcji stali, a także ponad 80 mln m sześc. metanu, który może być wykorzystany do celów energetycznych.

Koncesja została wydana po wieloletnim procesie przygotowawczym, którego kluczowym elementem był raport środowiskowy oraz projekt zagospodarowania złoża, opracowany przez Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach. Przed wydaniem decyzji koncesyjnej, dokument uzyskał pozytywne uzgodnienia i opinie Ministra Przemysłu, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz wójtów gmin Pawłowice, Świerklany i Mszana.

Decyzję wydał 5 sierpnia br. Główny Geolog Kraju, wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Galos. Wydobycie będzie prowadzone zgodnie z warunkami decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i zatwierdzonym projektem zagospodarowania złoża. Jak powiedział cytowany w informacji wiceprezes JSW ds. technicznych i operacyjnych Adam Rozmus, przedłużenie koncesji dla złoża Borynia to niezwykle istotna decyzja z punktu widzenia stabilności działalności operacyjnej spółki. „Pozwala nam to planować wydobycie na wiele lat do przodu oraz kontynuować inwestycje z myślą o przyszłości. Dziękujemy wszystkim instytucjom i partnerom, którzy współuczestniczyli w tym procesie” – zaakcentował Rozmus.