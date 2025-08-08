Jak przekazał w czwartkowej informacji kierownik biura prasowego JSW Tomasz Siemieniec, to decyzja strategiczna dla dalszego funkcjonowania ruchu Borynia wchodzącego w skład kopalni Borynia-Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju.
Potencjał obejmuje niemal 40 mln ton najcenniejszego dla spółki wysokiej jakości węgla koksowego, niezbędnego w produkcji stali, a także ponad 80 mln m sześc. metanu, który może być wykorzystany do celów energetycznych.
Koncesja została wydana po wieloletnim procesie przygotowawczym, którego kluczowym elementem był raport środowiskowy oraz projekt zagospodarowania złoża, opracowany przez Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach. Przed wydaniem decyzji koncesyjnej, dokument uzyskał pozytywne uzgodnienia i opinie Ministra Przemysłu, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz wójtów gmin Pawłowice, Świerklany i Mszana.
Decyzję wydał 5 sierpnia br. Główny Geolog Kraju, wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Galos. Wydobycie będzie prowadzone zgodnie z warunkami decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i zatwierdzonym projektem zagospodarowania złoża. Jak powiedział cytowany w informacji wiceprezes JSW ds. technicznych i operacyjnych Adam Rozmus, przedłużenie koncesji dla złoża Borynia to niezwykle istotna decyzja z punktu widzenia stabilności działalności operacyjnej spółki. „Pozwala nam to planować wydobycie na wiele lat do przodu oraz kontynuować inwestycje z myślą o przyszłości. Dziękujemy wszystkim instytucjom i partnerom, którzy współuczestniczyli w tym procesie” – zaakcentował Rozmus.
Po kilkanaście milionów złotych rocznie przeznaczają na nie KGHM i Enea. Być może więcej dają inne giełdowe spółki, ale większość nie upublicznia tych informacji. Spośród 21 firm, które zapytaliśmy o wydatki poniesione na związki zawodowe w ostatnich dwóch latach, tylko dziewięć przekazało konkretne dane. Mimo silnego uzwiązkowienia, niektóre firmy wcale nie łożą na tego typu organizacje.
Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, prowadzenie wydobycia bez stosownej koncesji jest niemożliwe. Dzięki decyzji ws. koncesji JSW może kontynuować działalność w ruchu Borynia, co ma przełożyć się na miejsca pracy i rozwój regionu przez kolejnych 17 lat. Władze przeżywającej trudności finansowe JSW akcentują, że działania w zakresie zwiększania wydobycia oraz jego efektywności są najważniejszym obszarem wdrażanego od końca ub. roku Planu Strategicznej Transformacji, który ma ustabilizować sytuację firmy.
To wpływ wolumenu wydobycia najsilniej przyczynił się do spadku przychodów grupy w ub. roku: o 26,2 proc. rdr., do 11,326 mld zł. Trendu dotąd nie udało się odwrócić: w II kw. 2025 r., mimo wzrostu wydobycia o 16,7 proc. wobec I kw. br., JSW miała przychody o blisko 5 proc. niższe.
Pod koniec lipca br. sytuacją JSW zajęła się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach, która ustaliła wypracowanie stanowiska ws. trudnej sytuacji finansowej spółki. Jak oszacowała strona związkowa, JSW grozi utrata płynności finansowej najdalej w listopadzie br. Strony zgodziły się co do pilnej potrzeby pomocy rządu.
Spółka przedstawiła najnowsze efekty wdrażania Planu Strategicznej Transformacji, a więc tzw. planu naprawczego finansów spółki. Zarząd podkreśla, że nastąpiła poprawa efektywności wydobycia i uproszczenie zasad współpracy w Grupie Kapitałowej JSW. Miała nastąpić także poprawa w zarządzaniu kosztami oraz racjonalizacja zakupów. Spółka rusza z kolejnymi pilotażami, które mają poprawić wydobycie.
To nie pierwsza dobra informacja w tym tygodniu dla JSW, jeśli chodzi o potencjał wydobywczy. W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej ruszają kolejne ściany. W kopalni Knurów-Szczygłowice w Ruchu Szczygłowice uruchomiono ścianę XII, a za kilka dni w kopalni Borynia-Zofiówka w Ruch Zofiówka planowane jest uruchomienie ściany N-1A w pokładzie 416/3. Zasoby obu ścian wynoszą prawie 900 tysięcy ton węgla koksowego.
Uruchomiona w Ruchu Szczygłowice ściana XII w pokładzie 404/4 ma długość 160 metrów, wysokość do 2,5 metra i ponad dwukilometrowy wybieg. Zgodnie z założeniami jej eksploatacja ma się zakończyć w listopadzie przyszłego roku. Zasoby węgla wynoszą 712 tys. ton.
Na początku sierpnia w Ruchu Zofiówka planowane jest uruchomienie ściany N-1A w pokładzie 416/3. Jej wybieg wynosi ponad 360 metrów, a długość 93 metrów. Ściana wyróżnia się miąższością od 2,7 do 3,3 metra. Zasoby operatywne wynoszą 130 tys. ton węgla koksowego.
„Uruchomianie kolejnych ścian w zakładach JSW jest zgodne z przyjętym Planem Techniczno-Ekonomicznym na ten rok. We wszystkich nowych ścianach wdrażamy rozwiązania przygotowane w ramach inicjatywy Efektywna Kopalnia, będącej częścią Planu Strategicznej Transformacji. Wprowadzone rozwiązania mają na celu zwiększenie wydajności pracy, a co za tym idzie – wyższe wydobycie” – podkreśla Adam Rozmus.
Grupa JSW zamknęła 2024 r. stratą netto 7,3 mld zł wobec niespełna 1 mld zł zysku rok wcześniej. Na wynik wpłynęło głównie ujęcie odpisu aktualizującego wartość niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 6,4 mld zł. Szacunkowe przychody JSW w II kw. br. wyniosły ok. 2,76 mld zł, co oznacza spadek o 4,8 proc. względem I kw. br.