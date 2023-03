"Depozytariusze będą mieli dostęp do swoich pieniędzy począwszy od poniedziałku 13 marca. Żadne straty związane z restrukturyzacją Silicon Valley Banku nie zostaną poniesione przez podatników" - mówi wspólny komunikat podpisany przez Janet Yellen, amerykańską sekretarz skarbu, Jerome'a Powella, szefa Fedu i Martina Gruenberga, przewodniczącego Federalnej Korporacji Ubezpieczenie Depozytów (FDIC).

SVB zajmował 16. miejsce na liście największych amerykańskich banków a jego upadek był największym bankructwem instytucji finansowej w USA od 2008 r. W piątek znalazł się on pod kontrolą FDIC. Pożyczkodawca ten specjalizował się w obsłudze firm technologicznych, a znaczna większość znajdujących się w nim depozytów nie była ubezpieczona. W ramach rządowego pakietu pomocowego, SVB będzie mógł pożyczać nieograniczoną ilość pieniędzy z Rezerwy Federalnej, tak długo jak będzie posiadał odpowiednie zabezpieczenie w postaci portfela obligacji rządowych.

Ten mechanizm pomocowy objął również Signature Bank, czyli pożyczkodawcę, który został w niedzielę objęty kuratelą FDIC. Signature Bank to nowojorska instytucja specjalizująca się w pożyczkach dla podmiotów z rynku kryptowalut. Na koniec 2022 r. posiadała ona 88 mld USD w depozytach klientów.

Tymczasem w Wielkiej Brytanii uruchomiono działania ratunkowe wobec lokalnej filii SVB. W poniedziałek rano została ona przejęta za symbolicznego 1 funta przez bank HSBC. Bank Anglii oraz resort finansów ogłosiły, że depozyty klientów SVB UK są bezpieczne.

- Racjonalnie to powinno wystarczyć, by powstrzymać rozlewanie się kryzysu i upadki kolejnych banków, do których może dojść w mgnieniu oka w erze cyfrowej. Rozlewanie się kryzysu opiera się jednak zawsze na irracjonalnym strachu, więc nie gwarantujemy, że wdrożone mechanizmy zadziałają - twierdzi Paul Ashworth, ekonomista Capital Economics.