Chińczycy powinni wydawać, Polacy – wydawać i oszczędzać jednocześnie

Jak podaje Eurostat, w I kw. 2025 r. stopa oszczędności gospodarstw domowych nieznacznie wzrosła do 15,2 proc. w strefie euro i do 14,6 proc. w całej Unii Europejskiej. A jak jest gdzie indziej?

Amerykanie zaciskają pasa

Chiny to kraj oszczędzających. Chiński rząd chce, aby jego obywatele więcej wydawali i mniej oszczędzali. Chce również, aby zaciągali więcej długów. Stopa oszczędności per capita w Chinach osiągnęła w 2022 roku 34,3 proc. – najwyższy poziom od dekady. Chociaż od tego czasu nieznacznie spadła - na koniec 2024 r. wynosiła 24,51 proc. - utrzymuje się znacznie powyżej poziomów sprzed pandemii. Podobne wzrosty obserwowano wówczas na całym świecie, ale w Chinach ten trend się utrzymał.

Natomiast oszczędności indyjskich gospodarstw domowych spadły do najniższego poziomu od 5 lat, a zobowiązania wzrosły do najwyższego poziomu od 5 lat, wynika z danych Ministerstwa Finansów. Wpłynęło to na PKB i stabilność finansową. W roku fiskalnym 2020 oszczędności gospodarstw domowych wyniosły 19,1 proc. w stosunku do PKB, po czym spadły do 18,1 proc. na koniec roku fiskalnego 2024.

Z kolei Amerykanie zaciskają pasa, ponieważ obawy dotyczące ceł, inflacji, bezpieczeństwa pracy i zmienności rynku skłoniły wielu konsumentów do ograniczenia wydatków i zwiększenia oszczędności, twierdzą eksperci finansowi. Wskaźnik oszczędności osobistych w USA – odsetek dochodu rozporządzalnego, jaki amerykańskie gospodarstwa domowe oszczędzają po zapłaceniu podatków i wydaniu pieniędzy – gwałtownie wzrósł w tym roku, osiągając w czerwcu 4,5 proc., według danych Biura Analiz Ekonomicznych. Jest to znaczny wzrost w porównaniu z 3,5 proc. w grudniu.