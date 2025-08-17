Polacy korzystają z zabezpieczeń instytucji finansowych i je oceniają

Z badania przeprowadzonego wśród aktywnych klientów banków, brokerów i platform inwestycyjnych, zrealizowanego przez Business Growth Review na zlecenie zondacrypto wynika, że każdy respondent korzysta z klasycznego duetu login plus hasło, ale dla przytłaczającej większości jest to jedynie pierwszy krok do konta. Aż 94 proc. ankietowanych deklaruje, że przy logowaniu regularnie otrzymuje kod SMS lub wprowadza dodatkowy PIN, a blisko dwie trzecie – dokładnie 62,5 proc. – weryfikuje tożsamość odciskiem palca albo skanując twarz.
Powiadomienia push z dedykowanych aplikacji (np. Microsoft Authenticator czy mobilne autoryzacje bankowe) wykorzystuje 44,4 proc. badanych, natomiast z fizycznego klucza U2F lub FIDO korzysta co siódmy respondent (14,29 proc.). To i tak wysoki udział sprzętowej metody, co wyróżnia rodzimy rynek na tle innych badań europejskich i świadczy o istnieniu świadomej niszy klientów inwestycyjnych skłonnych zapłacić za "twarde" bezpieczeństwo.
– Wykorzystując krzykliwe hasła oraz zdjęcia znanych osób, a także manipulując obrazami i kolorami, oszuści wywołują w nas sztuczne poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania, że to, co się nam proponuje, ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Socjotechnika może zostać wykorzystana przy tym na wiele różnych sposobów, w tym w ramach phishingu, vishingu, malware, ransomware czy honey trap. Wszystkie techniki, mimo różnorodności, sprowadzają się zasadniczo do jednego celu: przejęcia danych uwierzytelniających, a wskutek tego przejęcia kontroli nad danymi lub zasobami ofiary. Dobitnie to pokazuje, dlaczego samo hasło, nawet jeśli jest długie, skomplikowane i unikalne, przestało być wystarczającą barierą ochronną - komentuje Paulina Gomoła, Head of Security w giełdzie kryptowalut zondacrypto.
– W ostatnich tygodniach spotkaliśmy się z przypadkami, w których przestępcy przejęli dostęp do kont klientów jednego z domów maklerskich, co prowadziło do kradzieży ich środków finansowych. Mechanizm działań cyberprzestępców zazwyczaj opiera się na phishingu lub wykorzystaniu danych dostępowych przechwyconych wcześniej, np. poprzez złośliwe oprogramowanie lub wycieki z innych usług – mówi Paweł Jurek, Business Development Director w DAGMA Bezpieczeństwo IT.
Kiedy pytanie dotyczyło tego, które zabezpieczenia są absolutnie niezbędne, rozkład odpowiedzi zmienił się wyraźnie. Wciąż wszyscy ankietowani wskazali login i hasło jako fundament, 90,3 proc. dołożyło do niego SMS-owy drugi czynnik, lecz już tylko 41,7 proc. uznało za obowiązkową autoryzację push. Biometrię postrzega jako konieczną zaledwie 16,7 proc. użytkowników, a sprzętowy klucz – 6,9 proc. Różnica między faktycznym użyciem a wymaganiem minimalnym dobrze ilustruje, że doświadczeni klienci odróżniają wygodę od konieczności. Są gotowi korzystać z biometrii, lecz nie oczekują, by była jedyną drogą do rachunku.
Z kolei SMS – mimo relatywnie wysokich kosztów i podatności na ataki typu SIM-swap – pozostał elementem finansowego zaufania, od którego banki będą odchodzić powoli i z rozbudowaną kampanią edukacyjną.
