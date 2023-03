Kierująca amerykańskim resortem finansów Janet Yellen zapewniła w niedzielę w rozmowie z CBS News, że współpracuje z organami nadzoru bankowego, aby podjąć działania w sprawie upadku Silicon Valley Bank, który wywołał potężny wstrząs w Dolinie Krzemowej i może pogrążyć tysiące start-upów na świecie.

Yellen oświadczyła, że gabinet Joe Bidena nie zamierza wprowadzić żadnych poważnych pakietów ratunkowych dla SVB, ale pracuje nad pomocą dla klientów upadłego banku. Jak zaznaczyła, rząd chce mieć pewność, że „problemy jednego banku nie zarażą innych instytucji, które są zdrowe”.

– Postawmy sprawę jasno, podczas kryzysu finansowego byli inwestorzy i właściciele dużych banków, którzy otrzymali pomoc (...), ale reformy, które zostały potem wprowadzone, oznaczają, że nie zrobimy tego ponownie – podkreśliła sekretarz skarbu.

Dodała, że resort finansów jest zaniepokojony sytuacją deponentów i koncentruje się na zaspokojeniu ich potrzeb.

W piątek, 10 marca, SVB ogłosił upadłość i znalazł się pod kontrolą Federalną Korporację Gwarancji Depozytów. Upadek amerykańskiego banku, który skupiał się na finansowaniu firm technologicznych, to potężny cios dla Doliny Krzemowej. Pojawiają się też głosy, że to spektakularne bankructwo może zatrząść sektorem bankowym, stąd część inwestorów wzywa rząd do interwencji.