Będzie pierwsza zaliczka z KPO

Zgodnie z oczekiwaniami KE dała zielone światło dla planu przesłanego przez Polskę 31 sierpnia. Przewiduje on rewizję ciągle zamrożonego KPO, głównie z powodu decyzji Polski o wykorzystanie pełnej puli przysługujących nam pożyczek. O ile w pierwotnym planie wystąpiliśmy o 11,5 mld euro, to w sierpniowym wniosku poprosiliśmy o całość, czyli w sumie 34,5 mld euro. Na te dodatkowe pieniądze, przeznaczone na program REPowerEU (inwestycji w czystą energetykę) Komisja musiała wyrazić zgodę, dokonując przy okazji delikatnej modyfikacji i przesunięć w całym KPO. Ostatecznie Polsce przysługuje teraz 59,8 mld euro, z czego 34,5 mld euro to pożyczki, a 25,3 mld to dotacje.

Cały polski KPO jest ciągle zablokowany z powodu niewykonania tzw. super kamieni milowych, dotyczących systemu audytu projektów finansowanych z KPO oraz reformy systemu dyscyplinarnego sędziów. Ale ponieważ nowe pożyczki są akceptowane teraz, z wykorzystaniem odrębnej podstawy prawnej niż oryginalny KPO, to Polska dostanie z tego tytułu zaliczkę. Wyniesie ona 20 proc. nowych środków, czyli 5,1 mld euro. Zostaną one wypłacone w 2 ratach. Pierwsza połowa, czyli 2,55 mld euro, bardzo szybko co oznacza prawdopodobnie w styczniu. Bo wcześniej na podstawie rekomendacji KE decyzję musi jeszcze podjąć unijna rada ministrów finansów i musi zostać podpisana umowa finansowa między Polską a KE. Natomiast druga połowa zaliczki będzie wypłacona w ciągu roku.

To na razie jedyne pieniądze z KPO na jakie Polska może liczyć. Regularne płatności zarówno z pierwotnego KPO, jak i z dodatkowych pożyczek, mogą się rozpocząć dopiero wtedy, gdy Polska wykona super kamienie milowe. W tej sprawie Donald Tusk rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen już po wygranych przez opozycję wyborach parlamentarnych. Ale dopóki nie obejmie stanowiska premiera, to nie wiemy, jaki ma plan przekonania Komisji, że Polska wykonała cele z super kamieni milowych. To znaczy, że przywrócona zostanie niezależność sędziowska w kontekście procedur dyscyplinarnych.