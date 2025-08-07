Gospodarka
Strefa euro: Wzrost sprzedaży detalicznej

Wzrost sprzedaży detalicznej wzmacnia przekonanie, że strefa euro pozostaje odporna na niepewność handlową dzięki ożywieniu konsumpcji krajowej.

Publikacja: 07.08.2025 06:00

Foto: EPA/TERESA SUAREZ

Przemysław Szubański

Sprzedaż detaliczna w 20 krajach, w których obowiązuje euro, wzrosła w czerwcu o 3,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, co znacznie przekracza 2,6 proc. odnotowane przez ekonomistów w sondażu Reutersa.

Mimo że miesięczna stopa wzrostu na poziomie 0,3 proc. jest niższa od oczekiwań na poziomie 0,4 proc., dane za poprzednie dwa miesiące zostały znacząco zrewidowane w górę, co wskazuje, że roczny trend jest wyższy, niż wcześniej sądzono.

