Strefa euro: Wzrost sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna w 20 krajach, w których obowiązuje euro, wzrosła w czerwcu o 3,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, co znacznie przekracza 2,6 proc. odnotowane przez ekonomistów w sondażu Reutersa.
Mimo że miesięczna stopa wzrostu na poziomie 0,3 proc. jest niższa od oczekiwań na poziomie 0,4 proc., dane za poprzednie dwa miesiące zostały znacząco zrewidowane w górę, co wskazuje, że roczny trend jest wyższy, niż wcześniej sądzono.
Administracja prezydenta szykuje rozporządzenie nakazujące śledztwo w sprawie instytucji, które zamykały konta klientów z przyczyn politycznych.
Akcje wehikułu inwestycyjnego stworzonego przez jednego z największych guru inwestorów giełdowych radziły sobie w ostatnich trzech miesiącach najgorzej od czasu wczesnego etapu pandemii.
Czołowa spółka analizująca dane może się pochwalić wzrostem cen akcji przez ostatnie 12 miesięcy o prawie 570 proc. Kolejny jej dyrektor został miliarderem.
Chińskie władze dostrzegają niebezpieczeństwo tego, że wojna cenowa w sektorze nowoczesnych technologii może sprzyjać zagrożeniu, jakim jest deflacja.
Według Światowej Rady Złota zużycie kruszcu w elektronice szacuje się obecnie na 250–350 ton rocznie. Mimo starań producentów, by ograniczyć zużycie złota lub zastąpić je srebrem czy miedzią, dalsza optymalizacja bez utraty wydajności staje się coraz trudniejsza.
Prezydent Donald Trump ma w tym tygodniu obsadzić stanowiska jednego z gubernatorów Fedu oraz szefa kluczowego urzędu statystycznego.