KE zaakceptowała pierwszy wniosek Polski o płatność z KPO. „Czekamy na przelew”

W 2024 roku polski rząd zamierza złożyć jeszcze dwa wnioski o płatności z Krajowego Planu Odbudowy i łącznie planuje otrzymać do grudnia 23 mld euro. Całość KPO wynosi 59,8 mld euro, z czego 25,3 mld euro to dotacje, a 34,5 mld euro tanie pożyczki, do wydania do końca 2026 roku.

Jak podała wcześniej KE, w kwocie 6,3 mld euro przewidziano 1,4 mld euro dla rolników na zwiększenie konkurencyjności ich produkcji. Środki te obejmują również finansowanie wsparcia opieki nad dziećmi, poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie odporności i konkurencyjności gospodarki.