- W nadzwyczajny sposób zmobilizujemy fundusze spójnościowe, tak abyście mogli z nich skorzystać elastycznie, […] jako z prefinansowania, czyli najpierw przypłyną pieniądze, a potem je zainwestujecie. […] W 100% są to finanse Unii Europejskiej. Tak że na początek 10 mld euro przewidzianych na bycie zmobilizowanym z Funduszu Spójności dla krajów, które zostały dotknięte powodzią - powiedziała von der Leyen na konferencji prasowej we Wrocławiu. – To jest reakcja kryzysowa i zapewniam że w najbliższych miesiącach i latach będziemy was wspierać – zapewniła. - I jesteśmy przy was w najbliższych latach i miesiącach, kiedy będziemy mówić o odbudowie po katastrofie - dodała.

Ursula von der Leyen: Musimy połączyć siły, żeby stawić czoło żywiołowi

- Europa stoi przy Polsce i pozostałych krajach (które dotknęły powodzie). Musimy połączyć siły, żeby stawić czoło żywiołowi - zapewniła. - Serce cieszy fakt, że tylu ludzi, tylu wolontariuszy pospieszyło z pomocą w walce z powodzią. Europa stoi przy waszym boku i rzeczywiście rozmawialiśmy o tym jak najszybciej i jak najbardziej elastycznie można wam pomóc – zapewniła.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała, że państwa dotknięte powodzią będą mogły skorzystać z Funduszu Solidarności na odbudowę dróg, autostrad, dróg kolejowych czy mostów.

Premier Donald Tusk przekazał po spotkaniu z szefową KE Ursulą von der Leyen, że Polska przygotuje plan odbudowy terenów popowodziowych. Podobne plany przedstawić mają Czechy, Słowacja i Austria.