Ponad 137 mld euro z KPO dla Polski. Komisja Europejska podjęła decyzję

Wszystkie te pieniądze były zablokowane od 2021 roku z powodu łamania praworządności przez rząd PiS. Już przeprowadzone zmiany i zobowiązanie się nowego rządu do przeprowadzenia kolejnych nakłoniły Brukselę do zmiany stanowiska.

Reklama

Reklama

Pierwsze 6,3 mld euro z KPO dotrze do Polski na początku kwietnia, gdy decyzja o zaakceptowaniu wniosku o płatność zostanie formalnie podjęta przez unijną Radę, a potem zamieniona na umowy operacyjne umożliwiające wypłatę pieniędzy.

W tym roku Polska zamierza złożyć jeszcze dwa wnioski o płatności, w sumie chcemy dostać w 2024 roku 23 mld euro. Całość KPO to 59,8 mld euro, z czego 25,3 mld euro to dotacje, a 34,5 mld euro tanie pożyczki, do wydania do końca 2026 roku.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Odblokowanie pieniędzy z Unii pobudzi gospodarkę i inwestycje Dobra wiadomość dla Polski, dla jej gospodarki, regionów, samorządów, obywateli i firm. Szefowa Komisji Europejskiej zadeklarowała odblokowanie funduszy europejskich dla Polski. To w sumie blisko 600 mld zł z polityki spójności i Krajowego Planu Odbudowy.

Będzie 1,4 mld euro dla rolników z KPO

- Polska osiągnęła swoje pierwsze 38 kamieni milowych i celów (z KPO - red.), podejmując ważne reformy. Jednym z głównych działań w polskim planie są inwestycje w sektorze rolnym, aby pomóc rolnikom i rybakom w modernizacji produkcji i wejściu na nowe rynki - powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący KE.