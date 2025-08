Lipiec potwierdza odbicie popytu na kredyty mieszkaniowe. Nowe dylematy

- Mimo wciąż wysokich stóp procentowych, jednych z najwyższych wśród krajów UE, wiele osób obecnie wnioskuje o kredyt mieszkaniowy – mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. - Lipcowy odczyt Indeksu popytu potwierdza rosnący popyt na kredyty, co jest efektem zarówno pierwszej obniżki stóp procentowych i oczekiwaniu na kolejne, jak i wzrostu wynagrodzeń także w ujęciu realnym. Czynniki te przyczyniają się do rosnącej dostępności kredytu mieszkaniowego i wpływają mobilizująco na kredytobiorców do większej aktywności. Na wysokość wartości BIK Indeksu Popytu wpływ ma średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego, która w lipcu br. była wyższa o 8,6 proc. niż rok temu. W mojej opinii, w kolejnych miesiącach czerwcowy rekord średniej wnioskowanej kwoty kredytu zostanie pobity – dodaje.

BIK prognozuje jeszcze dwa cięcia stóp procentowych w 2025 r.

W I połowie roku wartość udzielonych pożyczek mieszkaniowych wyniosła 45,9 mld zł, o 1,7 proc. mniej niż rok wcześniej – wtedy jednak działał program „Bezpieczny kredyt”, jego wpływ wynosił 14 mld zł. W czerwcu średnia wartość udzielonego kredytu ustanowiła nowy rekord – 450 tys. zł.

Na niedawnej konferencji poświęconej podsumowaniu rynku kredytów w I półroczu, prof. Rogowski przyznał, że kredyt mieszkaniowy to wciąż w dużej mierze produkt dostępny dla dobrze zarabiających, ale to będzie się poprawiać wraz ze spadkiem stóp i poprawą zdolności kredytowej. Ekspert prognozuje w tym roku jeszcze dwa cięcia stóp, do 4,5 proc. Na korzyść konsumentów działają też spadająca inflacja, wzrost płac i stabilizacja cen mieszkań.

Z danych BIK wynika, że wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych obcokrajowcom w I połowie tego roku, głównie Ukraińcom, wyniosła 3,6 mld zł wobec 5,79 mld zł w całym ubiegłym roku.

Otoczenie na rynku mieszkaniowym się poprawia, ale wielu klientów czeka na więcej

Jak wskazują eksperci Metrohouse i Credipass, mimo dwóch cięć stóp klienci nie rozpoczęli szturmu na oferty. Część czeka na kolejne obniżki i poprawę zdolności kredytowej, część wciąż oczekuje spadków cen mieszkań. Rekordowa oferta lokali na rynku pierwotnym i wtórnym pozwala podejmować decyzje bez presji - inaczej niż w 2023 r., kiedy „Bezpieczny kredyt” zbiegł się z ofertowym dołkiem.