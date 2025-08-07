W ramach niedawnej rekonstrukcji rządu Wojciech Balczun zastąpił na stanowisku szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jakuba Jaworowskiego.

Reklama

MAP nalega na zmiany w PZU?

Jak nieoficjalnie ustalił Business Insider, już w zeszłym tygodniu przedstawiciel nowego ministra aktywów państwowych zwrócił się do Andrzeja Klesyka, prezesa PZU, z sugestią, by ten ustąpił z zajmowanego stanowiska. Klesyk miał kategorycznie odmówić. W efekcie w ostatniej chwili na posiedzeniu rady nadzorczej PZU pojawił się wniosek o odwołanie Andrzeja Klesyka ze stanowiska prezesa zarządu tej spółki. Przewodniczącym rady nadzorczej PZU jest Marcin Kubicz, na co dzień dyrektor departamentu projektów strategicznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Czytaj więcej Firmy Będzie miotła kadrowa w spółkach Skarbu Państwa? Co zrobi nowy minister Oczekiwania są ogromne. Świadomość problemów, z jakimi się zmierzę, i barier do pokonania – równie wielka – pisze Wojciech Balczun, nowy szef aktywów państwowych. Brzmi to jak zapowiedź dużych zmian w sektorze. Czy tak będzie?

Andrzej Klesyk kieruje PZU od niespełna sześciu miesięcy. Zastąpił na stanowisku prezesa tej spółki odwołanego niespodziewanie Artura Olecha. Andrzej Klesyk był już wcześniej prezesem PZU. Za sterami największego polskiego ubezpieczyciela zasiadał w latach 2007-15. Odszedł po tym, jak władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość. W lutym 2025 r. rada nadzorcza powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa zarządu PZU, do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie stanowiska prezesa tej spółki. Taką zgodę Andrzej Klesyk dostał na początku lipca 2025 r.

Co z połączeniem PZU i Pekao?

Szef PZU wraz z Cezarym Stypułkowskim, prezesem Banku Pekao, stoi za projektem wielkiej fuzji obu spółek. Na początku czerwca największy polski ubezpieczyciel i drugi od względem wielkości bank w Polsce podpisały memorandum o współpracy, która docelowo ma doprowadzić do połączenia obu spółek. Powstała po połączeniu grupa bankowo-ubezpieczeniowa ma być jedną z największych instytucji finansowych w Europie. Dziś obie spółki wchodzą w skład Grupy PZU. Jest w niej także Alior Bank.