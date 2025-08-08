Fuzja Pekao i PZU niezagrożona

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Po zmianie na stanowisku ministra aktywów państwowych, gdzie Wojciech Balczun zastąpił Jakuba Jaworowskiego, pojawiły się też pytania o dalsze losy megafuzji na polskim rynku, a w istocie przejęcia przez Bank Pekao największego polskiego ubezpieczyciela – PZU. Transakcja ta została ogłoszona na początku czerwca tego roku.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że jej głównym promotorem miał być właśnie minister Jaworowski i prezes PZU Andrzej Klesyk. Tymczasem, jak dowiaduje się „Parkiet”, prezes Klesyk ma stracić swoje stanowisko.
To był historyczny dzień na GPW. WIG20 w czwartek zdobył poziom 3000 pkt. W centrum uwagi było m.in. PZU, Pekao, Asbis czy też Synektik.
Sprawy potoczyły się błyskawicznie. W czwartek rano pojawiły się pierwsze informacje o planach odwołania szefa PZU. Po południu Andrzej Klesyk stracił stanowisko prezesa. Jego miejsce zajmie Tomasz Tarkowski, członek zarządu spółki.
Minister finansów liczy, że zwykli ciułacze zaczną lokować oszczędności również na rynkach kapitałowych. Potencjał jest, ale łatwo nie będzie – odpowiadają eksperci.
Środowa sesja na GPW przyniosła wyraźne wzrosty indeksów. Imponowały m.in. Alior Bank czy też Żabka czyli firmy, które opublikowały wyniki finansowe.
Wtorek na rynku to przede wszystkim gorąca dyskusja na temat OKI, nowego produktu inwestycyjnego, który chce zaproponować resort finansów. Nie pozwala o sobie także zapomnieć XTB. Spółka wychodzi naprzeciw klientom.
Poniedziałkowa sesja na GPW upłynęła w miarę spokojnej atmosferze. Nie oznacza to jednak, że nic się nie działo. Inwestorzy śledzili takie spółki jak XTB, PKO BP, Orlen czy też Wielton.