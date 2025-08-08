Finanse
Notowania

Fuzja Pekao i PZU niezagrożona

Połączenie banku i ubezpieczyciela ma się zakończyć zgodnie z planem w połowie przyszłego roku – wynika z wypowiedzi prezesa Banku Pekao.

Publikacja: 08.08.2025 06:00

Fuzja Pekao i PZU niezagrożona

Foto: Adobestock

Anna Cieślak-Wróblewska

Po zmianie na stanowisku ministra aktywów państwowych, gdzie Wojciech Balczun zastąpił Jakuba Jaworowskiego, pojawiły się też pytania o dalsze losy megafuzji na polskim rynku, a w istocie przejęcia przez Bank Pekao największego polskiego ubezpieczyciela – PZU. Transakcja ta została ogłoszona na początku czerwca tego roku.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że jej głównym promotorem miał być właśnie minister Jaworowski i prezes PZU Andrzej Klesyk. Tymczasem, jak dowiaduje się „Parkiet”, prezes Klesyk ma stracić swoje stanowisko.

Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Czwartek na rynku: 3000 pkt zdobyte, szef PZU odwołany, mocne Pekao
Finanse
Czwartek na rynku: 3000 pkt zdobyte, szef PZU odwołany, mocne Pekao
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
Materiał Promocyjny
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
Andrzej Klesyk steracił stanowisko prezesa PZU
Finanse
Zmiana na stanowisku prezesa PZU. Rada nadzorcza odwołała Andrzeja Klesyka
Czy ulga i OKI przyciągną Polaków do giełdy?
Finanse
Czy ulga i OKI przyciągną Polaków do giełdy?
Środa na rynku: WIG20 błyszczy, Alior pomaga bankom, Żabka imponuje
Finanse
Środa na rynku: WIG20 błyszczy, Alior pomaga bankom, Żabka imponuje
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Wtorek na rynku: Nadchodzi OKI, XTB zapowiada rekompensaty, znikające spółki
Finanse
Wtorek na rynku: Nadchodzi OKI, XTB zapowiada rekompensaty, znikające spółki
Poniedziałek na rynku: Pytania do XTB, wyścig PKO BP i Orlenu, Wielton odjechał
Finanse
Poniedziałek na rynku: Pytania do XTB, wyścig PKO BP i Orlenu, Wielton odjechał