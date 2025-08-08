Fuzja Pekao i PZU niezagrożona

Po zmianie na stanowisku ministra aktywów państwowych, gdzie Wojciech Balczun zastąpił Jakuba Jaworowskiego, pojawiły się też pytania o dalsze losy megafuzji na polskim rynku, a w istocie przejęcia przez Bank Pekao największego polskiego ubezpieczyciela – PZU. Transakcja ta została ogłoszona na początku czerwca tego roku.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że jej głównym promotorem miał być właśnie minister Jaworowski i prezes PZU Andrzej Klesyk. Tymczasem, jak dowiaduje się „Parkiet”, prezes Klesyk ma stracić swoje stanowisko.