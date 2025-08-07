WIG20 zyskał w czwartek 1,8 proc. i zamknął notowania na poziomie 2980 pkt. W ciągu dnia, po raz pierwszy od 18 lat, dotknął poziomu 3000 pkt. Co jeszcze działo się na rynku?

WIG20 zdobywa 3000 pkt. Radość inwestorów

O tym, jak dużym wydarzeniem rynkowym było zdobycie 3000 pkt, świadczą reakcje rynkowe inwestorów. Te były euforyczne.

PZU bez prezesa

Czwartek przyniósł także trzęsienie ziemi w PZU. Z funkcji prezesa został bowiem odwołany Andrzej Klesyk.