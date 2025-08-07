WIG20 zyskał w czwartek 1,8 proc. i zamknął notowania na poziomie 2980 pkt. W ciągu dnia, po raz pierwszy od 18 lat, dotknął poziomu 3000 pkt. Co jeszcze działo się na rynku?
O tym, jak dużym wydarzeniem rynkowym było zdobycie 3000 pkt, świadczą reakcje rynkowe inwestorów. Te były euforyczne.
W czwartek nadeszła długo oczekiwana chwila. WIG20 w końcu zdobył poziom 3000 pkt. Jak zareagowali na to inwestorzy?
Po nieco niemrawym początku czwartkowej sesji popyt mocno rozkręcił się, wynosząc główne indeksy na nowe szczyty hossy.
Czwartek przyniósł także trzęsienie ziemi w PZU. Z funkcji prezesa został bowiem odwołany Andrzej Klesyk.
Sprawy potoczyły się błyskawicznie. W czwartek rano pojawiły się pierwsze informacje o planach odwołania szefa PZU. Po południu Andrzej Klesyk stracił stanowisko prezesa. Jego miejsce zajmie Tomasz Tarkowski, członek zarządu spółki.
O 2,5 proc. urosły w czwartek akcje banku Pekao. Pomogły m.in. wyniki finansowe. To kolejny przedstawiciele sektora bankowego, który pozytywnie zaskoczył inwestorów.
Pierwsza połowa 2025 roku była dla nas bardzo udana – przekonuje Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao. Zysk okazał się wyższy od oczekiwań analityków, ale najważniejszy ma być dynamiczny wzrost portfela kredytów. Bank szykuje się też do fuzji z PZU.
O 4,9 proc. zostały przecenione w czwartek firmy Synektik. Wyniki spółki co prawda okazały się lepsze, ale inwestorzy najwyraźniej woleli „sprzedawać fakty”.
Dostawca zaawansowanych urządzeń medycznych po raz kolejny pokazał solidne wyniki, ale tym razie nie były one zaskoczeniem dla rynku. . Część inwestorów z tej okazji postanowiła zrealizować zyski.
Podwojone wyniki, ale większe oczekiwania rynkowe i spadek notowań o 2,8 proc. Tak w czwartek prezentowały się akcje firmy Asbis.
Asbis miał 12,1 mln dolarów zysku netto w II kwartale 2025 r. To niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Przychody wzrosły o prawie połowę. Dlaczego akcje tanieją?