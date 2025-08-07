Finanse
Czwartek na rynku: 3000 pkt zdobyte, szef PZU odwołany, mocne Pekao

To był historyczny dzień na GPW. WIG20 w czwartek zdobył poziom 3000 pkt. W centrum uwagi było m.in. PZU, Pekao, Asbis czy też Synektik.

Publikacja: 07.08.2025 17:30

Przemysław Tychmanowicz

WIG20 zyskał w czwartek 1,8 proc. i zamknął notowania na poziomie 2980 pkt. W ciągu dnia, po raz pierwszy od 18 lat, dotknął poziomu 3000 pkt. Co jeszcze działo się na rynku?

WIG20 zdobywa 3000 pkt. Radość inwestorów

O tym, jak dużym wydarzeniem rynkowym było zdobycie 3000 pkt, świadczą reakcje rynkowe inwestorów. Te były euforyczne.

PZU bez prezesa

Czwartek przyniósł także trzęsienie ziemi w PZU. Z funkcji prezesa został bowiem odwołany Andrzej Klesyk.

Pekao błyszczy wynikami

O 2,5 proc. urosły w czwartek akcje banku Pekao. Pomogły m.in. wyniki finansowe. To kolejny przedstawiciele sektora bankowego, który pozytywnie zaskoczył inwestorów.

Synektik przebiły oczekiwania, ale...

O 4,9 proc. zostały przecenione w czwartek firmy Synektik. Wyniki spółki co prawda okazały się lepsze, ale inwestorzy najwyraźniej woleli „sprzedawać fakty”.

Asbis też z realizacją zysków

Podwojone wyniki, ale większe oczekiwania rynkowe i spadek notowań o 2,8 proc. Tak w czwartek prezentowały się akcje firmy Asbis.

