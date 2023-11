Długa lista rekomendacji biznesu dla nowego rządu

Czytaj więcej Wybory parlamentarne 2023 Na usługi publiczne wydatki powinny rosnąć W programie wyborczym Lewicy jest kilka postulatów, które cieszą się szerokim poparciem ekonomistów. To w szczególności propozycje dofinansowania służby zdrowia i szkolnictwa. Będą one również płaszczyzną porozumienia w nowej koalicji rządzącej, która może powstać w następstwie niedzielnych wyborów.

Podatki, rynek pracy, dialog

Zdaniem GGC BCC należy też przeanalizować inwestycje rozpoczęte przez odchodzący rząd, m.in. CPK czy zakupy zbrojeniowe, które z oczywistych przyczyn są niezbędnie, jednak wyłączone spod kontroli parlamentu budzą wątpliwości w kontekście transparentności. Potrzebny jest też audyt wydatków infrastrukturalnych „transferowanych” przez liczne fundusze pozabudżetowe.

Wśród rekomendacji BCC znalazło się też odpolitycznienie gospodarki, szczególnie w odniesieniu do spółek skarbu państwa.

- Ze szczególną uwagą należy przyjrzeć się trwającemu w Ministerstwie Finansów projektowi związanemu z wdrażaniem obligatoryjnego, scentralizowanego systemu fakturowania elektronicznego. Skala zmian, kosztów i ryzyk związanych z tym projektem ma charakter strategiczny dla całej gospodarki, dlatego należy rzetelnie zweryfikować stopień gotowości zarówno administracji skarbowej, jak i przedsiębiorców do wdrożenia tego nowego rozwiązania i w razie potrzeby wydłużyć terminy implementacji – przekonuje GGC BCC.

Gabinet stwierdza też, że potrzebne jest wprowadzenie przejrzystego, spójnego i stabilnego systemu podatkowego, tak aby stał się on jednym z najprostszych i najbardziej przejrzystych w UE. Jego zdaniem należy ograniczyć wieloletnie podnoszenie płacy minimalnej, zwłaszcza bez zróżnicowania na regiony kraju, bo jej wzrost powoduje każdorazowo wysokie obciążenia pracodawców i zagrożenie rozrostu szarej strefy. GGC

BCC postuluje także zlikwidowanie 13. i 14. emerytury w zamian za emeryturę FUS bez podatku, co zachęci do kontynuowania pracy i pozwoli wypełnić częściowo luki na rynku pracy. Tłumaczy, że niedobory na rynku pracy (prognozy mówią o braku ok. 1 mln pracowników już w 2025 r.) powinny skłaniać rząd do rozpoczęcia dyskusji na temat kompleksowej polityki imigracyjnej, asymilacyjnej i azylowej, tak aby była ona skoordynowana z potrzebami gospodarki. Pilne działania na rzecz likwidacji luki jakościowej na rynku pracy powinny dotyczyć przede wszystkim zmian w profilach kształcenia pod kątem realnych potrzeb rynku pracy.