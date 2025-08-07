Termin składania wniosków upływa 16 września. Spółka tłumaczy, że rozpoczęcie postępowania przetargowego na budowę nowego, wielkoskalowego bateryjnego magazynu energii w Gryfinie o mocy 400 MW i pojemności 800 MWh to kolejny ważny krok w realizacji naszej strategii w segmencie magazynowania.

Zakłada ona zwiększenie całkowitej pojemności magazynów energii w Grupie PGE do 18,5 GWh w 2035 r. „Jesteśmy liderem w tym obszarze – posiadamy obecnie 90% mocy zainstalowanej w technologii elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce. W marcu tego roku podpisaliśmy umowę na budowę największego w Polsce, wielkoskalowego bateryjnego magazynu energii o pojemności 981 MWh. Dziś ogłaszamy przetarg na realizację drugiej tego typu inwestycji. Zostanie ona uruchomiona w 2029 roku i – podobnie jak magazyn w Żarnowcu – uzyskała już 17-letni kontrakt na rynku mocy” - powiedział prezes PGE Dariusz Marzec, cytowany w komunikacie.

Przed Gryfinem Żarnowiec

Wiosną największy producent energii w Polsce poinformował o planowanym rozpoczęciu budowy pierwszego nowego dużego bateryjnego magazynu energii w Żarnowcu o mocy 981 MWh. W kwietniu br. ma rozpoczął się odbiór terenu przez inwestora. W kwietniu 2027 r. projekt ma zostać przekazany do eksploatacji. Wykonawcą jest koreański LG, które wybuduje jeden z największych magazynów energii w Europie kosztem 1,5 mld zł

Plany PGE

PGE zgodnie z nową strategią chce uruchomić nową linie biznesową, która docelowo ma składać się z 85 jednostek (licząc te już istniejące oraz elektrownie wodne). Nowe inwestycje będą o pojemności 17,2 GWh i o wartości 18 mld zł. W skład tej floty będzie wchodziło sześć wielkoskalowych bateryjnych magazynów energii. Poza Żarnowcem o mocy 981 MWh powstaną także dwa magazyny energii w Gryfinie (jeden jest już budowany) o mocy 800 i 400 MWh oraz w Rogowcu (800 MWh), Rybniku (800 MWh) i w Krakowie (364 MWh). We wszystkich lokalizacjach poza Rogowcem magazyny energii będą ulokowane w pobliżu elektrowni gazowych, które już powstały, powstają lub mają powstać w kolejnych latach. Te wielkoskalowe inwestycje mają kosztować 6 mld zł. Łączna moc tych inwestycji wyniesie 4,2 GWh. Na nowe lokalizacje w Rogowcu, Rybniku, Krakowie i Gryfinie PGE złożyło już wnioski o warunki przyłączenia do sieci. Projekty w Żarnowcu i Gryfinie mają już kontrakty mocowe w ramach systemu wsparcia w postaci rynku mocy.