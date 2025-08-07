Termin składania wniosków upływa 16 września. Spółka tłumaczy, że rozpoczęcie postępowania przetargowego na budowę nowego, wielkoskalowego bateryjnego magazynu energii w Gryfinie o mocy 400 MW i pojemności 800 MWh to kolejny ważny krok w realizacji naszej strategii w segmencie magazynowania.
Zakłada ona zwiększenie całkowitej pojemności magazynów energii w Grupie PGE do 18,5 GWh w 2035 r. „Jesteśmy liderem w tym obszarze – posiadamy obecnie 90% mocy zainstalowanej w technologii elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce. W marcu tego roku podpisaliśmy umowę na budowę największego w Polsce, wielkoskalowego bateryjnego magazynu energii o pojemności 981 MWh. Dziś ogłaszamy przetarg na realizację drugiej tego typu inwestycji. Zostanie ona uruchomiona w 2029 roku i – podobnie jak magazyn w Żarnowcu – uzyskała już 17-letni kontrakt na rynku mocy” - powiedział prezes PGE Dariusz Marzec, cytowany w komunikacie.
Nadpodaż energii z OZE to coraz większy problem polskiej energetyki. Magazyny energii pozwolą na jej kumulowanie w ciągu dnia, kiedy przy dobrych warunkach atmosferycznych są niskie ceny prądu z odnawialnym źródeł. Z dużą inwestycją w magazyn rusza PGE.
Wiosną największy producent energii w Polsce poinformował o planowanym rozpoczęciu budowy pierwszego nowego dużego bateryjnego magazynu energii w Żarnowcu o mocy 981 MWh. W kwietniu br. ma rozpoczął się odbiór terenu przez inwestora. W kwietniu 2027 r. projekt ma zostać przekazany do eksploatacji. Wykonawcą jest koreański LG, które wybuduje jeden z największych magazynów energii w Europie kosztem 1,5 mld zł
PGE zgodnie z nową strategią chce uruchomić nową linie biznesową, która docelowo ma składać się z 85 jednostek (licząc te już istniejące oraz elektrownie wodne). Nowe inwestycje będą o pojemności 17,2 GWh i o wartości 18 mld zł. W skład tej floty będzie wchodziło sześć wielkoskalowych bateryjnych magazynów energii. Poza Żarnowcem o mocy 981 MWh powstaną także dwa magazyny energii w Gryfinie (jeden jest już budowany) o mocy 800 i 400 MWh oraz w Rogowcu (800 MWh), Rybniku (800 MWh) i w Krakowie (364 MWh). We wszystkich lokalizacjach poza Rogowcem magazyny energii będą ulokowane w pobliżu elektrowni gazowych, które już powstały, powstają lub mają powstać w kolejnych latach. Te wielkoskalowe inwestycje mają kosztować 6 mld zł. Łączna moc tych inwestycji wyniesie 4,2 GWh. Na nowe lokalizacje w Rogowcu, Rybniku, Krakowie i Gryfinie PGE złożyło już wnioski o warunki przyłączenia do sieci. Projekty w Żarnowcu i Gryfinie mają już kontrakty mocowe w ramach systemu wsparcia w postaci rynku mocy.
Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc.. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc., a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33 proc.
Ireneusz Fąfara został powołany z dniem 8 sierpnia 2025 roku do pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej spółki Energa - poinformowała gdańska firma w komunikacie. W tle jawi się trwająca dyskusja o przyszłości spółki w ramach Grupy Orlen.
W tym miesiącu, po dyskusji z resortem finansów, chcemy mieć już rozwiązanie dla ciepłownictwa. Chcemy celować z pomocą w najbardziej potrzebujących – mówi minister energii Miłosz Motyka.
Wrocławska Kogeneracja należąca do Grupy PGE szacuje skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2025 roku na ok. 22 mln zł, a wynik EBITDA na ok. 86 mln zł. Wynikom spółki sprzyjały niższe temperatury w pierwszym półroczu tego roku.
Prywatna Polenergia, jedna z największych spółek energetycznych w kraju wypracowała 312,9 mln zł EBITDA w pierwszej połowie 2025 r.– wynika ze wstępnych skonsolidowanych danych finansowych. Dla porównania rok wcześniej było to 394,6 mln zł. Spółka także dokonała odpisów na części swojej działalności biznesowej w sektorze fotowoltaiki i wodoru.