Pierwsze zaliczki z KPO wpłyną do Polski. Jutro ważna decyzja KE

W Rafako, które walczy aby przetrwać doszło do zmiany prezesa. Rada nadzorcza odwołała prezesa Dawida Jaworskiego oraz cofnęła delegację członka rady Michała Sikorskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu. Powołała zaś do zarządu spółki Roberta Kuraszkiewicza, powierzając mu pełnienie obowiązków prezesa, a także powołała do zarządu spółki Andrzeja Marciniaka.