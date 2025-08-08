Roboty zwrócą się przeciwko ludziom? Takie incydenty cybernetyczne są realne

Te prognozy pokazują, że rosnąca zależność technologiczna przemysłu musi być odpowiednio zabezpieczona. Stąd najważniejszym krokiem w cyfryzacji firm staje się cyberbezpieczeństwo. Każdy komputer mobilny, skaner czy drukarka etykiet to kolejna potencjalna luka bezpieczeństwa, która powiększa powierzchnię ataku. W latach 2018–2024 ataki ransomware zakłóciły działalność ponad 850 firm produkcyjnych na całym świecie, a każdy dzień przestoju kosztował średnio 1,9 mln USD. Nie chodzi jednak tylko o koszty. Realne jest zagrożenie ludzkiego życia. Świadczy o tym sytuacja, do której doszło w 2023 r. w Korei Południowej, gdzie w jednym z zakładów robot nie rozpoznał pracownika i śmiertelnie go przygniótł, myląc człowieka ze stosem pudeł. Eksperci podkreślają, iż ów incydent pokazuje, jak niebezpieczny może być cyberatak na zautomatyzowane urządzenia pracujące w fabrykach. A te dziś nie są odpowiednio zabezpieczone. Technologie OT (systemy i urządzenia, które monitorują i kontrolują fizyczne procesy i urządzenia w środowisku przemysłowym, takim jak fabryki, elektrownie czy sieci transportowe) czekają więc sporo wyzwań.