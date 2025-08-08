Roboty zwrócą się przeciwko ludziom? Takie incydenty cybernetyczne są realne

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Te prognozy pokazują, że rosnąca zależność technologiczna przemysłu musi być odpowiednio zabezpieczona. Stąd najważniejszym krokiem w cyfryzacji firm staje się cyberbezpieczeństwo. Każdy komputer mobilny, skaner czy drukarka etykiet to kolejna potencjalna luka bezpieczeństwa, która powiększa powierzchnię ataku. W latach 2018–2024 ataki ransomware zakłóciły działalność ponad 850 firm produkcyjnych na całym świecie, a każdy dzień przestoju kosztował średnio 1,9 mln USD. Nie chodzi jednak tylko o koszty. Realne jest zagrożenie ludzkiego życia. Świadczy o tym sytuacja, do której doszło w 2023 r. w Korei Południowej, gdzie w jednym z zakładów robot nie rozpoznał pracownika i śmiertelnie go przygniótł, myląc człowieka ze stosem pudeł. Eksperci podkreślają, iż ów incydent pokazuje, jak niebezpieczny może być cyberatak na zautomatyzowane urządzenia pracujące w fabrykach. A te dziś nie są odpowiednio zabezpieczone. Technologie OT (systemy i urządzenia, które monitorują i kontrolują fizyczne procesy i urządzenia w środowisku przemysłowym, takim jak fabryki, elektrownie czy sieci transportowe) czekają więc sporo wyzwań.
Studio rozpoczęło budowę księgi popytu. Chce sprzedać akcje serii H. Potrzebuje 20 mln zł. Kto obejmie walory i po jakiej cenie?
Trwają prace nad założeniami do polskiej polityki kwantowej. Dokument jest na etapie wewnętrznych konsultacji, a jego publikację planujemy w sierpniu - poinformował nas resort cyfryzacji.
Choć firmy deklarują gotowość do automatyzacji, a menedżerowie snują ambitne wizje o adaptacji sztucznej inteligencji, to z najnowszych danych rysuje się mało optymistyczny obraz. Do zdigitalizowania rodzimego biznesu wciąż daleka droga.
Walne zgromadzenie wspólników Telewizji Polsat wraca do punktu „odwołanie prezesa”. Orężem jego przeciwników miał być raport wewnętrznej komisji, ale zarząd Cyfrowego Polsatu wydał właśnie o dokumencie miażdżącą opinię.
PCF rozpoczęło budowę księgi popytu. Chce sprzedać do 6 670 000 akcji. Potrzebuje 20 mln zł. Kurs studia jest o 90 proc. niżej niż w IPO.
Instytucje finansujące grupę Cyfrowy Polsat chcą spotkać się z Zygmuntem Solorzem. Wstrzymują się z decyzjami o nowych kredytach dla grupy – wynika z naszych informacji i lektury pisma miliardera.