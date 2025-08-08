Firmy
Notowania

Roboty zwrócą się przeciwko ludziom? Takie incydenty cybernetyczne są realne

Palo Alto Networks prognozuje, że w 2026 r. już 15 mld nowych i istniejących urządzeń przemysłowych na świecie będzie połączonych w sieci 5G, a wykorzystanie tzw. technologii operacyjnych (OT) wzrośnie do 2030 r. o 400 proc.

Publikacja: 08.08.2025 06:00

Roboty zwrócą się przeciwko ludziom? Takie incydenty cybernetyczne są realne

Foto: Adobestock

Michal Duszczyk

Te prognozy pokazują, że rosnąca zależność technologiczna przemysłu musi być odpowiednio zabezpieczona. Stąd najważniejszym krokiem w cyfryzacji firm staje się cyberbezpieczeństwo. Każdy komputer mobilny, skaner czy drukarka etykiet to kolejna potencjalna luka bezpieczeństwa, która powiększa powierzchnię ataku. W latach 2018–2024 ataki ransomware zakłóciły działalność ponad 850 firm produkcyjnych na całym świecie, a każdy dzień przestoju kosztował średnio 1,9 mln USD. Nie chodzi jednak tylko o koszty. Realne jest zagrożenie ludzkiego życia. Świadczy o tym sytuacja, do której doszło w 2023 r. w Korei Południowej, gdzie w jednym z zakładów robot nie rozpoznał pracownika i śmiertelnie go przygniótł, myląc człowieka ze stosem pudeł. Eksperci podkreślają, iż ów incydent pokazuje, jak niebezpieczny może być cyberatak na zautomatyzowane urządzenia pracujące w fabrykach. A te dziś nie są odpowiednio zabezpieczone. Technologie OT (systemy i urządzenia, które monitorują i kontrolują fizyczne procesy i urządzenia w środowisku przemysłowym, takim jak fabryki, elektrownie czy sieci transportowe) czekają więc sporo wyzwań.

Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Sebastian Wojciechowski, prezes PCF Group
Technologie
PCF potrzebuje pieniędzy
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
Materiał Promocyjny
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
W tym roku Polska uruchomiła w Poznaniu komputer kwantowy oparty na tzw. technologii spułapkowanych
Technologie
QNA, Creotech i inni. Kwantowa rewolucja ruszyła
Poziom cyfryzacji i automatyzacji w rodzimych przedsiębiorstwach pozostawia wiele do życzenia. Rewol
Technologie
Doskwiera cyfrowa luka w polskim przemyśle
Emocji w grupie Cyfrowy Polsat od roku nie brakuje ze względu na spór w rodzinie Zygmunta Solorza
Technologie
Koniec prób odwołania szefa Polsatu?
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
PCF robi emisję akcji. Kurs mocno w dół
Technologie
PCF robi emisję akcji. Kurs mocno w dół
Zygmunt Solorz, założyciel Telewizji Polsat i fundacji TiVi Foundation oraz Solkomtel Foundation. Fo
Technologie
Banki chcą osobistej rozmowy z założycielem Polsatu