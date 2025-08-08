Firmy
Notowania

Koniec prób odwołania szefa Polsatu?

Walne zgromadzenie wspólników Telewizji Polsat wraca do punktu „odwołanie prezesa”. Orężem jego przeciwników miał być raport wewnętrznej komisji, ale zarząd Cyfrowego Polsatu wydał właśnie o dokumencie miażdżącą opinię.

Publikacja: 08.08.2025 06:00

Emocji w grupie Cyfrowy Polsat od roku nie brakuje ze względu na spór w rodzinie Zygmunta Solorza

Emocji w grupie Cyfrowy Polsat od roku nie brakuje ze względu na spór w rodzinie Zygmunta Solorza

Foto: materiały prasowe/Radek von Hirschberg

Urszula Zielińska

W piątek 8 sierpnia wznowi obrady trwające od maja zgromadzenie wspólników Telewizji Polsat, zwołane przez głównego i jedynego udziałowca – Cyfrowy Polsat. Jego celem były zmiany w zarządzie, a w powszechnym odczuciu – odwołanie ze stanowiska prezesa Piotra Żaka, młodszego syna Zygmunta Solorza.

– TiVi Foundation od samego początku wyrażała wolę, aby do zmian nie dochodziło. Temu sprzeciwiał się pełnomocnik Cyfrowego Polsatu. Mam nadzieję, że tym razem zarząd Cyfrowego Polsatu wolę fundacji w tym zakresie uszanuje – mówił nam mec. Jarosław Kołkowski, pełnomocnik fundacji, która jest głównym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu i ma prawo powoływać prezesów najważniejszych spółek grupy, w tym Telewizji Polsat.

Skutki lipcowych zmian w Cyfrowym Polsacie

Jarosław Kołkowski wypowiadał się w ten sposób po tym, jak 21 lipca TiVi Foundation zmieniła skład zarządu i rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu. – Rada kierowała się troską, aby z majątkiem, który kontroluje, nic się nie stało – argumentował.

Fundacja odwołała wtedy Mirosława Błaszczyka ze stanowiska prezesa Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu (powołując na jego miejsce Andrzeja Abramczuka) oraz Zygmunta Solorza z funkcji przewodniczącego rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Polkomtelu, Telewizji Polsat i Netii (zastąpił go Daniel Kaczorowski). Obaj uważają, że odwołani nie zostali. Z tego też powodu piątkowe zgromadzenie wspólników – przynajmniej teoretycznie – może być burzliwe.

Emocji w grupie Cyfrowy Polsat od roku nie brakuje ze względu na spór w rodzinie założyciela Polsatu o kontrolę w fundacjach w Liechtensteinie. Po jednej stronie barykady są dzieci miliardera: Piotr i Aleksandra Żak oraz Tobias Solorz. Po drugiej – założyciel Polsatu i jego otoczenie z żoną Justyną Kulką.

Zygmunt Solorz usunął dzieci niemal ze wszystkich spółek z grupy. Nie udało mu się to tylko wobec młodszego syna, który nadal jest prezesem Telewizji Polsat, choć – jak wyliczał Piotr Żak w jednym z wywiadów – było kilkadziesiąt prób jego odwołania.

Czy ma podstawy to zrobić, sprawdzał (formalnie w ramach szerszej procedury przeglądu kadr) zarząd Cyfrowego Polsatu pod kierunkiem Mirosława Błaszczyka, zlecając przygotowanie raportu nt. zachowania menedżera. Powołana została w tym celu specjalna wewnętrzna komisja.

Raport – dokument jest w posiadaniu redakcji – powstał w okresie od 20 czerwca do 17 lipca br. Jednak ze względu na okoliczności jego powstania, autorstwo i zawarte w nim treści, zdecydowaliśmy się nie przytaczać jego treści.

Czytaj więcej

Zygmunt Solorz
Firmy
Elektrim znowu przedmiotem sporu. Zygmunt Solorz będzie go bronić przed dziećmi

Olga Zomer, rzeczniczka Cyfrowego Polsatu, w odpowiedzi na pytania o ten dokument, poinformowała nas, że „zarówno zarząd spółki Cyfrowy Polsat, jak i spółki Telewizja Polsat, zapoznały się z raportem i podjęły uchwałę o jego odrzuceniu, jako próby tworzenia nieprawdziwego obrazu spółki i osób z nią związanych. Z uwagi na fakt, iż w spółkach Grupy standardy etyczne, relacyjne i biznesowe traktujemy bardzo poważnie, dokument ten – stanowiący zaprzeczenie wszelkich dobrych praktyk – nie jest i nie może być potraktowany jako poważne źródło informacji”. Dodała, że uchwała o odrzuceniu została podjęta 4 sierpnia, czyli w ostatni poniedziałek.

„Wspomniany Raport został odrzucony przez spółki w drodze uchwały z uwagi na liczne naruszenia zarówno standardów działania, jak i samego prawa. Między innymi: nie przesłuchano autorów doniesień, stanowiących rzekomą podstawę dla sporządzenia omawianego dokumentu, jak również nie przeprowadzono żadnego postępowania sprawdzającego w tym zakresie. W uchwale wyrażono także wątpliwości dotyczące oświadczeń o niezależności członków Komisji oraz wskazano, że prace Komisji urągały powszechnie przyjętym standardom postępowań wewnętrznych. Co więcej, ustalenia zawarte w Raporcie wykraczają daleko poza zakres działalności tego rodzaju organu, co wskazuje, że ich rzeczywistym celem było kreowanie nieprawdziwego obrazu Spółki, tworzenie chaosu informacyjnego i wytworzenie szkalujących materiałów wyłącznie na potrzeby kolejnej próby odwołania pana Piotra Żaka ze stanowiska prezesa zarządu spółki Telewizja Polsat” – pisze w mailu do redakcji Olga Zomer, rzeczniczka Cyfrowego Polsatu.

Prawnik Zygmunta Solorza, mec. Radosław Kwaśnicki, na prośbę o komentarz ws. raportu ze strony założyciela Polsatu i jego żony Justyny Kulki poinformował nas, że dokument należy do Cyfrowego Polsatu i komentarza nie otrzymamy. Mirosław Błaszczyk nie odpowiedział natelefoniczną prośbę rozmowy. Reprezentujący dzieci Zygmunta Solorza mec. Paweł Rymarz także nie zabrał głosu.

Reasumując, Cyfrowy Polsat nie skorzysta z raportu, aby podjąć decyzje personalne w Telewizji Polsat. Co zatem może się wydarzyć? W jednym ze scenariuszy – ponoć tym najbardziej prawdopodobnym – zgromadzenie wspólników kończy się bez podejmowania uchwał. W drugim – jest ponownie przedłużane.

Czytaj więcej

Tobias Solorz, najstarszy syn Zygmunta Solorza miał zostać prezesem Cyfrowego Polsatu już od styczni
Technologie
Cyfrowy Polsat centrum sporu o sukcesję

TiVi Foundation powołała swoją komisję

Z naszych informacji wynika, że TiVi Foundation powołała we wtorek trzyosobową komisję, która może przeprowadzić własne postępowanie i przesłuchać Piotra Żaka. Mają ją tworzyć trzej prawnicy: prof. Tomasz Siemiątkowski, mec. Bartłomiej Raczkowski, specjalizujący się w HR, oraz adwokat, negocjator i mediator Łukasz Rozdeiczer.

Zarząd Cyfrowego Polsatu nie odpowiedział na nasze pytania, czy widzi sens w działaniu nowej komisji, ani jakie decyzje sam podejmie w piątek w kwestii zgromadzenia wspólników Telewizji Polsat.

Telewizja Polsat to jedna z trzech największych stacji telewizyjnych w Polsce. W 2024 r. grupa jej kanałów utrzymała 22 proc. udział w widowni w wieku 16-59 lat (grupa docelowa), a główny kanał 7,11-proc. (spadek o 0,5 pkt proc. rok do roku). Udział nadawcy w rynku reklamy i sponsoringu telewizyjnego wyniósł w ub.r. 28 proc. W porównaniu z 2023 r. udział ten praktycznie nie zmienił się.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Osoby Firmy Marki Zygmunt Solorz Telewizja Polsat Cyfrowy Polsat