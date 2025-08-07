Inwestycje
Notowania

Polskie magazyny znów na celowniku

Kapitał wrócił na rynek nieruchomości logistyczno–przemysłowych.

Publikacja: 07.08.2025 06:00

Foto: Adobestock

Adam Roguski

W I połowie roku inwestorzy ulokowali w nieruchomościach logistyczno–przemysłowych w Polsce 694 mln euro – wynika z szacunków firmy Savills. To o 136 proc. więcej niż rok wcześniej oraz największy – 42-proc. – udział w całkowitej wartości transakcji.

„Na tak wyraźne odbicie w górę wpływ miała wysoka aktywność graczy instytucjonalnych alokujących duży kapitał, bowiem liczba transakcji pozostała taka sama jak w I połowie 2024 r. Niemal wszystkie transakcje zostały przeprowadzone przez inwestorów instytucjonalnych i duże globalne podmioty, co wskazuje na utrzymującą się atrakcyjność rynku magazynowo–logistycznego w Polsce jako celu inwestycyjnego o relatywnie niskim profilu ryzyka i stabilnych fundamentach długoterminowych” – czytamy w raporcie.

W programie prowadzonym przez Adama Roguskiego udział wziął Waldemar Rogowski, główny analityk grupy
Rynek gra pod cykl obniżek stóp
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
Popyt na kredyty się rozkręca, ale klienci nie rzucają się na ofertę mieszkaniową.
Lipiec potwierdza odbicie popytu na kredyty mieszkaniowe. Nowe dylematy
Zyski z najmu nieruchomości komercyjnych w Polsce płyną na konta zagranicznych inwestorów. Czy REIT-
Ministerstwo Finansów i Gospodarki przemilcza temat REIT-ów
Wielu inwestorów zaczęło się interesować budową domu ze względu na wysokie ceny mieszkań. Fot. shutt
Dom zamiast mieszkania. Ile za działkę budowlaną?
Państwo zbuduje czynszówki. Co z kredytobiorcami i inwestorami?
Państwo zbuduje czynszówki. Co z kredytobiorcami i inwestorami?
Nowe rozdanie w mieszkaniówce. Potrzebne są odważne reformy
Nowe rozdanie w mieszkaniówce. Potrzebne są odważne reformy