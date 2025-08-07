Polskie magazyny znów na celowniku

W I połowie roku inwestorzy ulokowali w nieruchomościach logistyczno–przemysłowych w Polsce 694 mln euro – wynika z szacunków firmy Savills. To o 136 proc. więcej niż rok wcześniej oraz największy – 42-proc. – udział w całkowitej wartości transakcji.

„Na tak wyraźne odbicie w górę wpływ miała wysoka aktywność graczy instytucjonalnych alokujących duży kapitał, bowiem liczba transakcji pozostała taka sama jak w I połowie 2024 r. Niemal wszystkie transakcje zostały przeprowadzone przez inwestorów instytucjonalnych i duże globalne podmioty, co wskazuje na utrzymującą się atrakcyjność rynku magazynowo–logistycznego w Polsce jako celu inwestycyjnego o relatywnie niskim profilu ryzyka i stabilnych fundamentach długoterminowych” – czytamy w raporcie.