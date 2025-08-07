Polskie magazyny znów na celowniku

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
W I połowie roku inwestorzy ulokowali w nieruchomościach logistyczno–przemysłowych w Polsce 694 mln euro – wynika z szacunków firmy Savills. To o 136 proc. więcej niż rok wcześniej oraz największy – 42-proc. – udział w całkowitej wartości transakcji.
„Na tak wyraźne odbicie w górę wpływ miała wysoka aktywność graczy instytucjonalnych alokujących duży kapitał, bowiem liczba transakcji pozostała taka sama jak w I połowie 2024 r. Niemal wszystkie transakcje zostały przeprowadzone przez inwestorów instytucjonalnych i duże globalne podmioty, co wskazuje na utrzymującą się atrakcyjność rynku magazynowo–logistycznego w Polsce jako celu inwestycyjnego o relatywnie niskim profilu ryzyka i stabilnych fundamentach długoterminowych” – czytamy w raporcie.
Popyt na mieszkania się obudził, a podaż wyhamowała, deweloperzy uzyskują mniej pozwoleń. Prawdopodobnie w II kwartale 2026 r. będziemy mieli powtórkę z historii, czyli wzrost cen mieszkań – mówi Waldemar Rogowski, główny analityk grupy BIK.
Zaciągać kredyt czy czekać na kolejne cięcia stóp? Pożyczka ze stałą stopą czy zmienną? Może ceny mieszkań spadną? Dylematów nie brakuje, a rekordowa oferta na rynku pierwotnym i wtórnym nie każe spieszyć się z decyzjami.
REIT-ów mieszkaniowych nie ma i nie będzie – tylko tyle powiedział minister Andrzej Domański pytany o prace nad przepisami wprowadzającymi tę formę zbiorowego inwestowania w nieruchomości.
Wysokie ceny mieszkań kierują część klientów na rynek działek pod domy jednorodzinne. Parcele z najlepszymi adresami kosztują jednak słono, a mogą jeszcze zdrożeć. Część terenów wraca na rynek.
Twarde „nie” dla dopłat do kredytów mieszkaniowych, ale jednak pewne wsparcie dla tej grupy klientów. Od inwestowania w „beton” państwo musi zdecydowanie odciągać – o tym mówił wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski.
Zamiast doraźnych programów dopłat, które destabilizują rynek, kompleksowa strategia mieszkaniowa. Trzeba wspierać nie tylko własność, ale i najem - mówią pytani przez nas eksperci. Czy rząd po rekonstrukcji poradzi sobie z mieszkaniówką?