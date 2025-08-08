Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 08.08.2025

MENNICA POLSKA – wyniki za I półrocze
INPRO – wypłata 0,25 zł dywidendy na akcję
MIRBUD – wypłata 0,10 zł dywidendy na akcję
ULTIMATE GAMES – wypłata 0,50 zł dywidendy na akcję
KĘTY – wprowadzenie do obrotu giełdowego 6585 akcji serii L
EMC INSTYTUT MEDYCZNY – wykluczenie akcji z obrotu giełdowego na wniosek spółki
Japonia – wydatki gospodarstw domowych w czerwcu
Francja – stopa bezrobocia w II kwartale
Rumunia – decyzja Narodowego Banku Rumunii w sprawie stóp procentowych
Wyniki półroczne Żabki i Asseco Bussiness Solution, wskaźniki koniunktury PMI dla sektora usług w Stanach Zjednoczonych, Chinach i strefie euro. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Wyniki półroczne mBanku i ING BSK, wypłata dywidendy od Enea; notowanie akcji Dino po podziale; wstępne dane o lipcowej inflacji; decyzja Banku Japonii w sprawie stóp procentowych. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.