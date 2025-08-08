Rynki
Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 08.08.2025

Wyniki Mennicy Polskiej za I półrocze, dywidendy od Inpro, Mirbudu i Ultimate Games, pożegnanie EMC Instytutu Medycznego z giełdą. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

Publikacja: 08.08.2025 03:00

Kraj

MENNICA POLSKA – wyniki za I półrocze

INPRO – wypłata 0,25 zł dywidendy na akcję

MIRBUD – wypłata 0,10 zł dywidendy na akcję

ULTIMATE GAMES – wypłata 0,50 zł dywidendy na akcję

KĘTY – wprowadzenie do obrotu giełdowego 6585 akcji serii L

EMC INSTYTUT MEDYCZNY – wykluczenie akcji z obrotu giełdowego na wniosek spółki

Świat

Japonia – wydatki gospodarstw domowych w czerwcu

Francja – stopa bezrobocia w II kwartale

Rumunia – decyzja Narodowego Banku Rumunii w sprawie stóp procentowych

