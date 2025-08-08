Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 08.08.2025

Wyniki Mennicy Polskiej za I półrocze, dywidendy od Inpro, Mirbudu i Ultimate Games, pożegnanie EMC Instytutu Medycznego z giełdą. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

