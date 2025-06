Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Jest zgoda KE na przedłużenie KPO do końca 2026 roku

Do Polski we wtorek wpłynęło 40 mld zł z 2. i 3. wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy - poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W sumie to 67 mld zł, które mają przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki w nadchodzących latach - dodano w komunikacie resortu.