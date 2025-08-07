Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu
Przypomnijmy, że Prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara, złożył na początku tego roku rezygnację z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej gdańskiej Energi. Sugerowano wówczas to może, że Orlen może zdecydować się na wykup akcji mniejszościowych akcjonariuszy gdańskiej spółki, a w konsekwencji na wycofanie spółki z obrotu. Nic jednak od tamtego czasu się nie stało, a Orlen rozpisał w lipcu przetarg na analizy dotyczące przyszłości Energi w ramach Grupy Orlen.
Teraz w raporcie giełdowym spółki czytam jednak o ponownym o powołaniu z początkiem dnia 8 sierpnia 2025 roku do Rady Nadzorczej Energa SA wspólnej kadencji Ireneusza Fąfarę na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W raporcie giełdowym spółka przekazała, że Ireneusz Fąfara będzie pełnił funkcję w radzie nadzorczej spółki bez wynagrodzenia.
W raporcie giełdowym czytamy, że Renata Rosiak została odwołana z upływem dnia 7 sierpnia 2025 r. z pełnienia funkcji przewodniczącej rady nadzorczej spółki. Renata Rosiak z początkiem dnia 8 sierpnia 2025 roku będzie pełnić funkcję członka rady nadzorczej spółki Energa.
Jednocześnie spółka poinformowała, że Agata Piotrowska złożyła oświadczenie o rezygnacji ze składu rady nadzorczej spółki oraz z funkcji członka i sekretarza rady nadzorczej spółki z upływem dnia 7 sierpnia 2025 r.Oświadczenie zostało złożone bez podania przyczyny rezygnacji.
W tym miesiącu, po dyskusji z resortem finansów, chcemy mieć już rozwiązanie dla ciepłownictwa. Chcemy celować z pomocą w najbardziej potrzebujących – mówi minister energii Miłosz Motyka.
Wrocławska Kogeneracja należąca do Grupy PGE szacuje skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2025 roku na ok. 22 mln zł, a wynik EBITDA na ok. 86 mln zł. Wynikom spółki sprzyjały niższe temperatury w pierwszym półroczu tego roku.
Prywatna Polenergia, jedna z największych spółek energetycznych w kraju wypracowała 312,9 mln zł EBITDA w pierwszej połowie 2025 r.– wynika ze wstępnych skonsolidowanych danych finansowych. Dla porównania rok wcześniej było to 394,6 mln zł. Spółka także dokonała odpisów na części swojej działalności biznesowej w sektorze fotowoltaiki i wodoru.
Mrożenie cen ciepła wygasło i już nie wróci. Około 1/4 odbiorców korzystających z usług lokalnych ciepłowni może doświadczyć podwyżek do 20 proc. Rząd szykuje bony dla rodzin, ale problem może być brak pieniędzy w budżecie.
Polska spółka Synthos Green Energy (SGE) podpisała porozumienie z słowackim operatorem elektrowni jądrowych Slovenske Elektrárne. Porozumienie dotyczy o współpracy przy wdrażaniu SMR-ów w Europie Centralnej. Spółka Michała Sołowowa podpisała także porozumienie z państwowym węgierskim Hunatomem dot. budowy na Węgrzech reaktorów BWRX-300.