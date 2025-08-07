Przypomnijmy, że Prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara, złożył na początku tego roku rezygnację z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej gdańskiej Energi. Sugerowano wówczas to może, że Orlen może zdecydować się na wykup akcji mniejszościowych akcjonariuszy gdańskiej spółki, a w konsekwencji na wycofanie spółki z obrotu. Nic jednak od tamtego czasu się nie stało, a Orlen rozpisał w lipcu przetarg na analizy dotyczące przyszłości Energi w ramach Grupy Orlen.

Reklama

Powrót prezesa Orlenu

Teraz w raporcie giełdowym spółki czytam jednak o ponownym o powołaniu z początkiem dnia 8 sierpnia 2025 roku do Rady Nadzorczej Energa SA wspólnej kadencji Ireneusza Fąfarę na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W raporcie giełdowym spółka przekazała, że Ireneusz Fąfara będzie pełnił funkcję w radzie nadzorczej spółki bez wynagrodzenia.

Inne zmiany w spółce

W raporcie giełdowym czytamy, że Renata Rosiak została odwołana z upływem dnia 7 sierpnia 2025 r. z pełnienia funkcji przewodniczącej rady nadzorczej spółki. Renata Rosiak z początkiem dnia 8 sierpnia 2025 roku będzie pełnić funkcję członka rady nadzorczej spółki Energa.

Jednocześnie spółka poinformowała, że Agata Piotrowska złożyła oświadczenie o rezygnacji ze składu rady nadzorczej spółki oraz z funkcji członka i sekretarza rady nadzorczej spółki z upływem dnia 7 sierpnia 2025 r.Oświadczenie zostało złożone bez podania przyczyny rezygnacji.