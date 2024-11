Czytaj więcej Finanse Jakie kredyty hipoteczne preferują Polacy? Przeważa jedna opcja Kredyt ze stałym oprocentowaniem czy ze zmiennym? Wybór nie jest prosty, obie formy mają swoje zalety i wady. Ale z naszych badań wynika, że choć cięcia stóp procentowych wydają się nadchodzić wielkimi krokami, Polacy wciąż stawiają na raty o stałej wysokości.

Nachalna agitacja kancelarii?

Również w kwestii sankcji darmowego kredytu sektor finansowy stoi zgodnie na stanowisku, że roszczenia klientów są niezasadne. A cały zaś problem z rosnąca liczbą pozwów, to przede wszystkim efekt nachalnej agitacji kancelarii prawnych, które szukają nowych źródeł zarobku, jako że powoli kończy się saga frankowa. – Prawdopodobne jest tworzenie się w obszarze kancelarii prawnych „nowego modelu biznesowego”, który polega na kwestionowaniu umów hipotecznych, zawierających klauzulę zmiennego oprocentowania opartego na wskaźniku referencyjnym WIBOR – pisze w raporcie João Brás Jorge, prezes Banku Millennium.

Jednocześnie bankowcy nie bagatelizują sprawy, odwrotnie coraz częściej zwracają uwagę, że ogółem ryzyko prawne, wynikające z nadmiernej ochrony konsumentów, staje się ryzykiem systemowym dla sektora, wymagającym pilnego rozstrzygnięcia. Na razie konkretnych rozwiązań nie przedstawiono.

Co łączy kredyty w CHF i w złotych

Skąd te wrzutki o nadmiernej ochronie konsumentów? Frankowicze wygrali swoją batalię głównie dzięki odniesieniu się do unijnej dyrektywy w sprawie praw konsumentów i ochronie przed nieuczciwymi warunkami umowy. I złotowicze też na to stawiają. W sprawie kredytów opartych na WIBOR nikt nie wskazuje na abuzywność konkretnych zapisów, a sprawa przed TSUE będzie rozpatrywana w świetle dyrektywy o ochronie konsumentów. Klienci zarzucają tu nie tyle, że WIBOR ma jakąś złą konstrukcję prawną, ale samo to, że jest to niezrozumiały, niemożliwy do zweryfikowania przez konsumenta element, ale mający wpływ na zobowiązanie konsumenta. Do tego argumentują, że nie otrzymali wystarczającej informacji o skutkach zmiennego oprocentowania.

W sprawie instytucji SKD, podnoszone są za to różne wady umowy. Szymon Midera, prezes PKO BP ironizuje, że wkrótce dojdzie do sytuacji, gdy źle postawiony przecinek będzie uznawany za podstawę do podważenia całej umowy kredytu.