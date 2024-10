Co zastąpi WIBOR – czy i jakie ma to znaczenie dla klientów banków

Po ile nowe kredyty?

A co z nowymi kredytami, opartymi na nowej stawce referencyjnej? Jeśli będzie niższa, to czy hipoteki będą po prostu tańsze? – To kluczowe pytanie – przyznaje Bartosz Turek, główny analityk HREIT. Wiele zależy tu od banków, ich polityki co do marż, strategii cenowych, oczekiwań kształtowania się sytuacji rynkowej i wyników finansowych w długim okresie itp, itd. – - Niemniej co do zasady, oprocentowanie kredytów nie zależy od wartości danego wskaźnika referencyjnego – zaznacza Turek. Jak wyjaśnia, bank musi kalkulować stawki tak, by po potrąceniu kosztów pozyskania pieniądza i kosztów ryzyka, kredytowy biznes był dla niego opłacalny.

– Może się więc okazać się, że zmiana wskaźnika referencyjnego z WIBOR na inny będzie dla kredytobiorców w praktyce niezauważalna – ocenia również Marcin Materna. Dodając, że cena kredytów zależy do kształtowania się rynkowej stopy procentowej.

Czytaj więcej Banki Tadeusz Białek, prezes ZBP: WIBOR-u się nie da podważyć Kancelarie prawne szukają nowej niszy, próbując podważyć WIBOR, ale tego się nie da zrobić. Kredytobiorcy muszą to usłyszeć, zanim wstąpią na drogę sądową i zapłacą tym kancelariom za ich „usługi” – mówi prawnik dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

WIBOR można podważyć?

Na reformę wskaźników referencyjnych można spojrzeć jeszcze z jednego punktu widzenia. A mianowicie pod kątem obecnych prób podważania WIBOR w złotowych kredytach mieszkaniowych, z docelowym oczekiwaniem, że – podobnie jak w przypadku hipotek frankowych – uda się w sądach wywalczyć coś na kształt „darmowego kredytu”.

Do polskich sądów trafiło już kilka tysięcy pozwów w sprawie WIBOR, jest już też pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jednym z podnoszonych tu argumentów jest brak wiedzy konsumentów na temat ryzyka stopy procentowej, ale przede wszystkim – brak informacji ,jak wyliczany jest WIBOR wraz z podejrzeniem, że banki (które rzeczywiście biorą udział w jego ustalaniu) manipulowały jego wysokością.

Oliwy do ogania mógł tu dolać Morawiecki, który wiosną 2022 r. mówił o wprowadzeniu nowego „transparentnego i przejrzystego” wskaźnika, sugerując niejako, że WIBOR nie ma tych przymiotów. – Obecnie rząd i cały nadzór stoi na stanowisku, że z WIBOR jest wszystko w porządku i nie ma podstaw do jego podważania. A czy reforma wskaźników coś tu zmieni? Nie sądzę, by dała „wiborowiczom” nowe argumenty do ręki – ocenia jednak z analityków rynku.