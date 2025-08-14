OKI to ciekawy produkt, ale trzeba nad nim popracować

Założenie OKI zadeklarował też Kamil Stolarski, kierownik zespołu analiz giełdowych w Santander BM. – To, że dziś mamy strukturę oszczędności zdominowaną przez banki i depozyty, ale też przez nieruchomości, ma duży wpływ na gospodarkę. Banki nie sfinansują części inwestycji w naszej gospodarce. Bank da kredyt na biznes, który już działa. Patrzy na historię, ile zrobiliśmy, co osiągnęliśmy i dopiero wtedy daje finansowanie. Natomiast rynek kapitałowy patrzy w przyszłość, nie interesuje się tym, co działo się 2-3 miesiące wcześniej. Dzięki temu jest w stanie finansować przedsięwzięcia, które wiążą się z ryzykiem, mogą nie wyjść, ale są innowacyjne i nowoczesne – mówił Kamil Stolarski.

Wskazał on, że jednym z kluczowych elementów projektu OKI jest to, żeby dzięki zachętom podatkowym część oszczędności przesunąć z lokat czy nieruchomości na rynek kapitałowy. Jego zdaniem te zachęty można by przy tym jeszcze ulepszyć. – To będzie dobre dla mnie, bo oczywiście także założę OKI, ale i dla gospodarki. Będziemy inwestować w projekty bardziej innowacyjne, które potencjalnie dają wyższą stopę zwrotu. Dzięki temu Polska nie stanie w miejscu jak Niemcy, ale będzie mogła dalej gonić kraje bogatsze – mówił analityk z Santander BM.

Założenie OKI zadeklarował też Michał Piątkowski, doradca inwestycyjny w Ipopema Securities. Zapowiedział przy tym, że będzie do tego namawiał także swoich najbliższych Jego zdaniem większość osób, które są obecne na giełdzie i które już inwestują, przynajmniej część swoich środków ulokuje w nowym produkcie, bo przy tych założeniach może się po prostu opłacać. Także przy większych kwotach, wyższych niż 100 tys. zł. – Mam jednak wątpliwości, czy to zmieni zasadniczo podejście Polaków do inwestycji – mówił Michał Piątkowski. – Już przecież mamy dobre rozwiązania, IKE i IKZE, w których po kilkunastu latach działalności mamy odpowiednio milion i 600 tys. uczestników, choć dają one większe oszczędności niż może dać OKI – tłumaczył.

Jego zdaniem OKI mają jednak tę przewagę, że ulokowane w nich środki będą dostępne w każdej chwili, a nie będą inwestowane długoterminowo, jak to jest w przypadku IKE i IKZE. To może być element, który zwiększy popularność tego rozwiązania, chociaż jak zaznaczał, do sukcesu potrzebny jest jeszcze jeden istotny element. – Bez porządnej i powszechnej edukacji finansowej Polaków OKI mogą jednak nie spotkać się z takim zainteresowaniem, na jakie liczy Ministerstwo Finansów – prognozował doradca inwestycyjny w Ipopema Securities.