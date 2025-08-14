OKI to ciekawy produkt, ale trzeba nad nim popracować

Uczestnicy debaty o OKI, która odbyłą się przed siedzibą Ministerstwa Finansów (od lewej): Michał Piątkowki (Ipopema Securities), Kamil Stolarski (Santander BM), Przemysław Tychmanowicz i Cezary Szymanek (obaj „Parkiet” i „Rzeczpospolita”), Tomasz Korab (Eques Investment TFI) oraz Grzegorz Chłopek (Michael/Strom TFI).
Osobiste Konto Inwestycyjne, w skrócie OKI, to zapowiedziany przez Ministerstwo Finansów produkt oszczędnościowo–inwestycyjny, który ma na celu umożliwienie zainwestowania do 100 tys. zł bez konieczności płacenia 19 proc. podatku od zysków kapitałowych, zwanego podatkiem Belki. Czy OKI to dobry pomysł? Pytanie to zadaliśmy ekspertom rynkowych w ramach debaty, którą zorganizowaliśmy przed gmachem Ministerstwa Finansów w Warszawie. Debatę poprowadzili: Cezary Szymanek, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” oraz redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Przemysław Tychmanowicz, zastępca redaktora naczelnego „Parkietu”.
– Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Ważne jednak, że w ogóle dyskutujemy o wsparciu inwestowania w Polsce – ocenił Tomasz Korab, prezes Eques Investment TFI. Jego zdaniem inwestowanie w Polsce nie potrzebuje jakiejś nadzwyczajnej redukcji podatku Belki. – Jest to podatek od zysków, a jego stawka nie jest przesadnie wysoka. Kiedyś, gdy Polska była krajem biednym, potrzebowaliśmy kumulacji kapitału i wtedy zwolnienie z podatku miało sens. Dziś już ten kapitał jest, a państwo potrzebuje podatków. Jeśli więc wprowadzać preferencję podatkową, to w sposób, w który służy ona gospodarce. A OKI daje szanse, że za jego pośrednictwem środki ruszą w kierunku inwestycji, giełdy, obligacji, obligacji korporacyjnych – mówi prezes Korab.
Cezary Szymanek dopytywał, czy założy on OKI. – Zdecyduję, gdy poznam ostateczny kształt tego rozwiązania. To, co wiem dzisiaj skłaniałoby mnie do założenia OKI – odparł prezes Eques Investment TFI.
– Zdecydowanie założę OKI – zadeklarował z kolei Grzegorz Chłopek, prezes Michael/Ström TFI. Zaraz dodał jednak, że niestety dla większości społeczeństwa OKI będą produktem dość drogim, co wynika ze struktury oszczędności. – Mamy nadzieję, że ten produkt przesunie oszczędności w kierunku prorozwojowym, bo jest on skrojony pod tego typu inwestycje. Pytanie, czy ludzie są gotowi na poniesienie większego ryzyka inwestycyjnego. Miejmy nadzieję, że tak – mówił prezes Michael/Ström TFI.
Założenie OKI zadeklarował też Kamil Stolarski, kierownik zespołu analiz giełdowych w Santander BM. – To, że dziś mamy strukturę oszczędności zdominowaną przez banki i depozyty, ale też przez nieruchomości, ma duży wpływ na gospodarkę. Banki nie sfinansują części inwestycji w naszej gospodarce. Bank da kredyt na biznes, który już działa. Patrzy na historię, ile zrobiliśmy, co osiągnęliśmy i dopiero wtedy daje finansowanie. Natomiast rynek kapitałowy patrzy w przyszłość, nie interesuje się tym, co działo się 2-3 miesiące wcześniej. Dzięki temu jest w stanie finansować przedsięwzięcia, które wiążą się z ryzykiem, mogą nie wyjść, ale są innowacyjne i nowoczesne – mówił Kamil Stolarski.
Wskazał on, że jednym z kluczowych elementów projektu OKI jest to, żeby dzięki zachętom podatkowym część oszczędności przesunąć z lokat czy nieruchomości na rynek kapitałowy. Jego zdaniem te zachęty można by przy tym jeszcze ulepszyć. – To będzie dobre dla mnie, bo oczywiście także założę OKI, ale i dla gospodarki. Będziemy inwestować w projekty bardziej innowacyjne, które potencjalnie dają wyższą stopę zwrotu. Dzięki temu Polska nie stanie w miejscu jak Niemcy, ale będzie mogła dalej gonić kraje bogatsze – mówił analityk z Santander BM.
Założenie OKI zadeklarował też Michał Piątkowski, doradca inwestycyjny w Ipopema Securities. Zapowiedział przy tym, że będzie do tego namawiał także swoich najbliższych Jego zdaniem większość osób, które są obecne na giełdzie i które już inwestują, przynajmniej część swoich środków ulokuje w nowym produkcie, bo przy tych założeniach może się po prostu opłacać. Także przy większych kwotach, wyższych niż 100 tys. zł. – Mam jednak wątpliwości, czy to zmieni zasadniczo podejście Polaków do inwestycji – mówił Michał Piątkowski. – Już przecież mamy dobre rozwiązania, IKE i IKZE, w których po kilkunastu latach działalności mamy odpowiednio milion i 600 tys. uczestników, choć dają one większe oszczędności niż może dać OKI – tłumaczył.
Jego zdaniem OKI mają jednak tę przewagę, że ulokowane w nich środki będą dostępne w każdej chwili, a nie będą inwestowane długoterminowo, jak to jest w przypadku IKE i IKZE. To może być element, który zwiększy popularność tego rozwiązania, chociaż jak zaznaczał, do sukcesu potrzebny jest jeszcze jeden istotny element. – Bez porządnej i powszechnej edukacji finansowej Polaków OKI mogą jednak nie spotkać się z takim zainteresowaniem, na jakie liczy Ministerstwo Finansów – prognozował doradca inwestycyjny w Ipopema Securities.