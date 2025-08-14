PKO BP liczy na dwucyfrowy wzrost inwestycji w II połowie roku

Zysk grupy PKO BP w II kwartale 2025 r. wyniósł 2,66 mld zł, czyli okazał się wyraźnie wyższy od oczekiwań rynkowych. W ankiecie "Parkietu" analitycy spodziewali się 2,52 mld zł na plusie. Zarobek PKO BP w minionym kwartale był najwyższy w historii banku, o 7,8 proc. wyższy niż w pierwszym kwartale i o 13,2 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Inwestorzy docenili dobre wyniki finansowe PKO BP, w środę wycena akcji rosła mocniej niż rynek (choć nie były to jakieś imponujący wzrost). Bicie rekordów kwartalnego zysku w środowisku obniżonych stóp procentowych wcale nie jest takie łatwe. Warto dodać, że wśród ośmiu banków notowanych na GPW, które dotychczas opublikowały swoje śródroczne raporty finansowe, ta sztuka udała się jedynie Bankowi Millennium.

Krzysztof Dresler, wiceprezes PKO BP, podkreślał na spotkaniu z dziennikarzami, że wysoki zysk udało się osiągnąć dzięki solidnym wynikom we wszystkich obszarach działalności. Dochody istotnie wzrosły przy utrzymaniu efektywności kosztowej, przybyło klientów, rośnie wartość udzielonych kredytów i zebranych depozytów klientów.

Łączne dochody największego banku w Polsce wyniosły w II kw. 2025 r. 7,78 mld zł i były o 14 proc. wyższe niż rok wcześniej. Największy na to wpływ miały wciąż rosnące dochody z tytułu odsetek, które tylko w II kw. sięgnęły 6,15 mld zł. Oznacza to wzrost o 21,7 proc. w ujęciu rocznym i o 2,9 proc. w ujęciu kwartalnym. Przy czym sama marża odsetkowa spadła do 4,91 proc. z 4,95 proc. w I kwartale.