Kontrofensywa frankowa banków. Kredyt spłacony, a mimo to jest wezwanie do zapłaty

20 mld zł – co najmniej tyle zyskali łącznie dotąd kredytobiorcy, którzy podpisali ugodę lub wygrali w sprawie frankowej w sądzie.

Mecenas Bochenek przekonuje, że kredytobiorca, który otrzymał takie pismo z banku z wezwaniem do zapłaty kwoty odpowiadającej kapitałowi kredytu, powinien niezwłocznie skontaktować się ze swoim prawnikiem w celu omówienia strategii działania. Nawet jeśli żądanie to wydaje mu się absurdalne. – Zlekceważenie wezwania do zapłaty może pociągać za sobą dotkliwe konsekwencje w przedmiocie naliczenia przez bank ustawowych odsetek za opóźnienie od kwoty kapitału – mówi Bochenek.

Czytaj więcej Parkiet PLUS Ile dotychczas zyskali frankowicze Już co najmniej 20 mld zł „trafiło” do kredytobiorców, którzy podpisali ugodę lub wygrali w sądzie – wynika z naszych szacunków. Ostatecznie te kwoty będę większe.

Kapitał i odsetki w drodze do TSUE

Kwestia naliczania przez bank odsetek od niezapłaconego na jego wezwanie kapitału budzi oczywiście kontrowersje. Spory w tej sprawie już trafiają do sądów. Wątpliwości w przedmiocie należnych bankowi ustawowych odsetek za opóźnienie powziął Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, który w sprawie o sygn. XXVIII C 22684/22 postanowieniem z 1 października 2024 r. skierował do TSUE dwa pytania prejudycjalne w tej sprawie.

Trybunał może stwierdzić, że zasady proporcjonalności oraz skuteczności nakazują powstrzymanie się od naliczania odsetek za opóźnienie do momentu, w którym wyrok stwierdzający nieważność umowy stanie się prawomocny. Zdaniem prawników takie rozstrzygnięcie będzie miało fundamentalne znaczenie dla tysięcy kredytobiorców, którzy albo dopiero otrzymali wezwanie do zapłaty zwiastujące pozew banku, albo są już w dwóch sporach z bankiem, swoim o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej oraz banku o zwrot kapitału.

– Analizując całą sytuację, można stwierdzić, że mamy do czynienia ze swoistą schizofrenią. Z jednej strony bank twierdzi, że umowa jest uczciwa i konsumentowi nie należy się zwrot uiszczonych rat, z drugiej strony banki domagają się od klientów zwrotu udostępnionego kapitału. W takiej sytuacji banki mogą skorzystać np. z zarzutu potrącenia i dokonać rozliczenia w jednym postępowaniu zainicjowanym przez konsumenta. Tyle że skorzystanie z tego zarzutu oznaczałoby przyznanie się banku do wadliwości umowy kredytowej, co daje odpowiedź, dlaczego banki nie korzystają z tego rozwiązania – mówi mecenas Bochenek. – W prowadzonych przez nas sprawach stoimy na stanowisku, że bankowi nie należą się ustawowe odsetki za opóźnienie przez czas niepewności procesowej, do której doprowadził bank. Mamy już pierwsze orzeczenia potwierdzające naszą tezę – dodaje.