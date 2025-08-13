PKO BP miał 2661 mln zł zysku netto, 19,9% ROE w II kw. 2025 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 6 153 mln zł wobec 5 054 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 276 mln zł wobec 1 280 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 547,3 mld zł na koniec II kw. 2025 r. wobec 525,23 mld zł na koniec 2024 r.

W I poł. 2025 r. bank miał 5 130 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4 395 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost zysku netto do 5 130 mln zł dzięki poprawie dochodów z działalności podstawowej, po uwzględnieniu 2,2 mld zł obciążenia kosztami ryzyka prawnego" - czytamy w prezentacji wynikowej.

"Wynik na działalności biznesowej w I półroczu 2025 roku wyniósł 15 261 mln zł i był o 1 670 mln zł, tj. o 12,3% wyższy niż w I półroczu 2024 roku, głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek" - napisano w raporcie.