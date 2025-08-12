BNP Paribas zaskoczył rynek. Kwartalny zysk blisko rekordu

Zysk netto grupy BNP Paribas BP w II kwartale 2025 r. wyniósł 734 mln zł – podał bank we wtorek. To wyraźnie więcej niż oczekiwania analityków, którzy w ankiecie Parkietu spodziewali się średnio 644 mln zł.
Zarobek na poziomie 734 mln zł był o niemal 18 proc. wyższy niż rok wcześniej, choć nie był najwyższy w historii. Do pobicia rekordu z I kw. (741 mln zł) zabrakło jedynie kilka procent. W pierwszej połowie roku zysk netto banku wyniósł łącznie 1,48 mld zł i co ciekawe, w takim ujęciu można już mówić o rekordzie.
– To kolejny kwartał, w którym wynik z działalności bankowej oraz wypracowany zysk netto pozostają na stabilnym, wysokim poziomie – komentował Przemek Gdański, prezes BNP BP.
Dochody z tytułu odsetek wyniosły w II kwartale 1,47 mld zł i były nieco niższe od oczekiwań analityków i niższe niż kwartał wcześniej. Po części to efekt obniżek stóp procentowych NBP, przy jednocześnie sporym napływie depozytów od klientów. Marża odsetkowa spadła z 3,64 proc. w I kw. do 3,54 proc. w II kw.
Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 328 mln zł i okazał się mniej więcej zbliżony do oczekiwań rynkowych i wyniku w I kwartale. Koszty działania banku ogółem wyniosły 786 mln zł i były o 5,6 proc. niższe od konsensusu na poziomie 833 mln zł.
BNP Paribas BP wciąż boryka się z bagażem kredytów CHF. W II kwartale rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych sięgnęły ok. 249 mln zł. To mniej więcej tyle, co rok wcześniej i niemal cztery razy więcej niż w I kw. Władze banku zaznaczają, że w tym temacie widać jednak pewne pozytywy, tj. wypłaszczenie trendu napływu nowych pozwów.
W samym II kwartale 2025 r. tych nowych pozwów było 423. To nieco więcej niż w I kw. (417), ale wyraźnie mniej niż w II kwartale 2024 r. – wówczas było ich aż 634. Za to liczba ugód w sprawach frankowych nadal rośnie. Na koniec czerwca było ich 6 348, czyli o ok. 353 więcej niż na koniec marca i o 1754 więcej niż rok wcześniej.
Bank podał też, że w II kwartale wykorzystał 87 mln zł rezerw w związku z zawartymi ugodami oraz 157 mln zł w związku z prawomocnymi wyrokami.
BNP Paribas chwali się również dobrymi efektami w pozostałych obszarach. – W II kw. widoczna była poprawa trendów sprzedażowych w obszarze detalicznym, przede wszystkim wzrost sprzedaży kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych – wskazywał prezes Gdański.
Władze banku oceniają, że po obniżce stóp procentowych widać już pewien wzrost popytu na kredyty i takie trendy powinny utrzymać się w kolejnych okresach. W samym II kwartale sprzedaż nowych kredytów gotówkowych była o 13 proc. wyższa niż rok wcześniej (i wyniosła 1,2 mld zł), a sprzedaż nowych kredytów hipotecznych, sięgając 0,8 mld zł, niemal potroiła się kwartał do kwartału. Niemniej portfel kredytów ogółem w BNP Paribas BP na koniec II kw., zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, utrzymał się na zbliżonym poziomie do I kw..
Depozyty klientów wzrosły w ujęciu kwartalnym o 1,8 proc. (do 128,8 mld zł) i o 3 proc. w ujęciu rocznym.